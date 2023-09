Het hing al een tijd in de lucht, maar in Monza is het bevestigd: Lewis Hamilton en George Russell blijven tot en met 2025 de kleuren van Mercedes vertegenwoordigen in de Formule 1. Voor Mercedes-teambaas Toto Wolff was het een eenvoudige keuze om de komende twee jaar met dezelfde rijders op de grid te staan. "We hebben het sterkste rijdersduo op de grid", verklaart de Oostenrijker. "Ze spelen ook een cruciale rol in de vooruitgang van ons team. De kracht en de stabiliteit die zij bieden, zullen belangrijke bouwstenen zijn voor ons toekomstige succes."

De laatste maanden gingen er geruchten rond dat Hamilton een overstap naar Ferrari wel zag zitten, maar dat is met het verlengen van zijn contract bij Mercedes de kop ingedrukt. Daarmee zou er een einde komen aan misschien wel de meest succesvolle samenwerking uit de F1-geschiedenis. Toch twijfelde Wolff er geen moment aan dat de Britse coureur bij zou tekenen. "Het was altijd een formaliteit dat we met elkaar verder zouden gaan", vertelt 51-jarige teambaas. "Het geeft ons energie om dit nu ook publiekelijk bekend te maken." Over de kwaliteiten van zijn rijder is Wolff vol lof: "Zijn kwaliteiten als pure coureur worden ondersteund door zijn bijzondere trackrecord, maar door de jaren heen is hij een echte steunpilaar en leider geworden binnen het team. Zijn leiderschapskwaliteiten zijn cruciaal voor ons nu we ons focussen om weer om de titel mee te gaan doen." Ook de rol van Hamilton als grote naam in de sport mag volgens Wolff niet onderschat worden. "Hij heeft een sleutelrol gespeeld in de manier waarop we tegen diversiteit, inclusie en duurzaamheid omgaan. Dat zijn de fundaties waarop we onze successen van de komende jaren willen bouwen."

Het contract van George Russell liep nog tot en met 2024, maar daar is een jaar aan toegevoegd. "George is een leading light van zijn generatie", vertelt Wolff over zijn 25-jarige pupil. "Hij heeft het vertrouwen dat we in hem uitspraken toen hij het stoeltje kreeg terugbetaald. De hoogtepunten zijn, zijn eerste pole in Hongarije en zijn eerste zege in Sao Paulo vorig jaar. Als coureur combineert hij razendsnel zijn met de vasthoudendheid van een echte vechter, maar ook brengt hij intelligentie en oog voor detail mee. Dat helpt hem om verder te blijven groeien, ontwikkelen en verbeteren. Hij past op een natuurlijke manier binnen het team en we zijn blij om de komende jaren met hem samen te blijven werken."