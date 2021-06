Het huidige contract van Lewis Hamilton bij het Mercedes F1 Team loopt eind 2021 af. Begin dit jaar tekende hij dus een eenjarige deal met zijn werkgever en dat zorgde voor vragen over zijn toekomstplannen vanaf 2022. Destijds maakte de 36-jarige Brit en Mercedes-baas Toto Wolff al duidelijk dat dit korte contract vooral diende om snel overeenstemming te bereiken. Hamilton heeft echter nog geen enkel teken gegeven dat hij een vertrek per 2022 overweegt. Donderdag liet hij dat in Oostenrijk het duidelijkste blijken door te stellen dat de gesprekken over een nieuw contract zijn geopend.

Hamilton noemde de eerste gesprekken over een overeenkomst al “positief” en Wolff liet in gesprek met Sky Sports F1 een vergelijkbaar geluid horen. Hij stelt dat er goede gesprekken gevoerd worden en dat er op dit moment geen struikelblokken zijn in de onderhandelingen. “We zijn redelijk ontspannen, omdat het goed gaat. We zijn in gesprek en er zijn geen struikelblokken. Het draait denk ik gewoon om overeenkomsten en iets dat een aantal dagen langer duurt. De gesprekken zijn goed.”

Keuze teamgenoot Hamilton geen probleem

Mercedes bevindt zich in de positie dat de contracten van beide coureurs eind 2021 aflopen. In vergelijking met Hamilton lijkt de toekomst van Valtteri Bottas bij de renstal een stuk minder zeker te zijn. Meermaals is George Russell al in verband gebracht met het plekje dat nu nog wordt bezet door de Fin, maar Hamilton zou daar op papier een stokje voor kunnen steken. Hij gaf in ieder geval al aan dat er wat hem betreft geen nieuwe teamgenoot hoeft te komen. Wolff verwacht echter niet dat de keuze van zijn teamgenoot een struikelblok wordt in de gesprekken over een nieuw contract met de regerend wereldkampioen. “Nee, we hebben nooit gesproken over voorkeuren en niet over de line-up. Dat is geen onderdeel van zijn denkwijze.”

Kort daarna verklaarde Wolff in een persconferentie dat Mercedes altijd transparant is richting Hamilton over de keuze van de rijders, omdat zijn mening gewaardeerd wordt. “Als we praten over coureurs, dan is er niets dat wij niet met hem delen. Wij zijn transparant”, zei de Oostenrijker, die benadrukt dat dit niet alleen voor Hamilton geldt. “Maar dat geldt andersom ook als ik met Valtteri spreek, dan ben ik ook open. Als ik met George praat, ben ik ook open omdat ik geen verborgen agenda’s wil. We moeten de situatie voor de toekomst evalueren. Valtteri heeft heel goede weekenden gehad, maar ook wat magere weekenden. Dat aantal moeten we minimaliseren. Daarna nemen we een besluit. Welk besluit dat ook is, Valtteri of George, de betrokken persoon hoort dat als eerste. En dat is de coureur.”

