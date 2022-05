Wolff ziet geen reden om aan format Drive to Survive te sleutelen

Donderdag werd voor de Grand Prix van Miami bekend dat Netflix de komende jaren een vijfde en zesde seizoen van Drive to Survive gaat brengen. De documentaireserie is een enorm succes gebleken voor de Formule 1 en wordt alom gezien als een van de belangrijkste redenen waarom de populariteit van de sport in de Verenigde Staten zo’n vlucht heeft genomen. Na de première van het vierde seizoen, begin dit jaar, stond Drive to Survive in 33 landen op de eerste plaats. Ook rekent men erop dat de kijkcijfers van het derde seizoen overtroffen worden.

Maar er is ook kritiek op de makers van de serie. Zo zou bepaalde rivaliteit te veel gedramatiseerd worden en worden feiten verdraaid om het verhaal er beter uit te laten komen. Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen heeft daarom aangegeven niet meer mee te willen werken aan de interviews die voor de serie gemaakt worden. De kritiek heeft er ook voor gezorgd dat er vraagtekens gezet zijn bij het huidige format van de serie, maar volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er geen aanleiding om iets te veranderen. “Elk seizoen is tot nu toe sterker geweest dat het voorgaande”, zegt Wolff. “Ik geloof dat mensen nu de cast leren kennen, wie is wie en wie ze moeten volgen. Als het niet meer zou groeien, zouden Netflix en F1 de eersten zijn om aan het format te sleutelen. Maar dat lijkt me op dit moment niet nodig.”

Zorgen dat de sport aantrekkelijk blijft

Elk seizoen bestaat uit tien afleveringen waarin verschillende teams, coureurs en andere nieuwswaardige zaken uitgelicht worden. De lancering van Drive to Survive in Amerika heeft ertoe geleid dat er dit weekend voor het eerst een Grand Prix in Miami verreden wordt. Volgend jaar gaat er ook gereden worden in Las Vegas. “Het heeft voor een nieuwe dimensie in de sport gezorgd, er is meer wat telt dan wie er op het podium staan”, meent Wolff, die wel van mening is dat F1 scherp moet blijven op de kernwaarden van de sport. “Het heeft een veel bredere groep fans naar de sport gehaald. Ik ben wat dat betreft zeker blij met de verlenging. Afgezien daarvan moeten we ook zorgen dat de sport op het circuit aantrekkelijk blijft, met een spektakel zoals vorig jaar. Het had alle ingrediënten voor een goed narratief en een succesvolle serie op Netflix. We hebben volgens mij een paar weken op de eerste plaats gestaan, dat laat zien hoe sterk de sport op dit moment is.”