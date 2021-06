Wolff heeft geen moeite met uitbarsting Bottas in GP Frankrijk

Valtteri Bottas liet in de slotfase van de Grand Prix van Frankrijk via de boordradio flink van zich horen. “Why the f**k did nobody listen to me when I said it was a two-stopper?”, riep de Fin nadat hij gepasseerd werd door de latere winnaar Max Verstappen. Vervolgens liet hij zijn engineer nog weten dat de banden “f**king finished” waren, waarna hij niet veel later van het podium gestoten werd door de tweede Red Bull van Sergio Perez. Bottas liet na de race weten volledig achter zijn scheldpartij te staan.

Teambaas Toto Wolff kan de uitbarsting van zijn onder druk staande rijder wel begrijpen: “Ik hou er wel van, dat hij zegt wat hij denkt en het niet opkropt. We zijn nog altijd van mening dat een eenstopper de betere strategie was. Door de stevige strijd na de pitstop vergden we te veel van het rubber om de finish op een goede wijze te halen.”

Bottas is echter van mening dat hij met een tweestopstrategie mee had kunnen doen om de zege. Hoewel de Fin dus net buiten de prijzen viel, is Wolff content met de getoonde vorm. Bottas zakte in de Grand Prix van Azerbeidzjan volledig door het ijs terwijl hij in Monaco een podiumfinish in rook zag opgaan door een pitstop van 43 uur. Het optreden van Bottas op Circuit Paul Ricard stemt de teambaas tevreden: “Hij heeft een goede race neergezet. Hij zat een groot deel van de race dicht bij Lewis en Max. De ontwikkeling gaat de goede kant op, om eerlijk te zijn. Ja, hij heeft qua bandenmanagement nog wat te winnen ten opzichte van Lewis, maar we gaan de komende dagen de details bekijken. Ik zie echt progressie hoe Valtteri de race aanpakt. Over de kwalificatie hebben we nooit twijfels gehad.”

