Het Formule 1-team van Mercedes reisde met een groot upgradepakket af naar Spa, de renstal introduceerde nieuwe sidepods en een nieuwe vloer. Met deze veranderingen laaide echter wel een oud probleem weer op. De wagen begon te stuiteren op de snelle stukken van het Belgische circuit, een euvel waar het Duitse team in bijna het hele 2022-seizoen ook al mee te kampen had. Toto Wolff, de teambaas van de formatie uit Brackley, weet niet waarom het probleem er weer is en zoekt naar antwoorden. Lewis Hamilton kaartte het probleem na de race meteen al aan.

"Ons grootste probleem was het stuiteren", vertelde de 51-jarige Wolff na de race. "Op letterlijk elk recht stuk stuiterde de auto. Zelfs in de Blanchimont-bocht moest Lewis [Hamilton] liften, terwijl dat normaal makkelijk vol gas is. Dus we stuiteren op de rechte stukken, de banden oververhitten bij het afremmen en dat brengt ons in een vicieuze cirkel. Het is frustrerend om zo de vakantie in te gaan, we moeten [de komende dagen] uit de data halen waarom het probleem er is."

De Oostenrijker vermoedt dat er een link is tussen de updates en het stuiteren, maar vindt dat het team de juiste keuze gemaakt heeft om de veranderingen op de auto's door te voeren: "We hebben veel werk verricht voor deze update. Voor ons aero-team en alle anderen betrokkenen neem ik mijn hoed af. Ik denk dat de vloer misschien de reden is van het stuiteren, maar dat moet blijken uit de analyse van de data. Ik geloof dat de richting die we opgaan met onze updates de juiste is."

Russell baalt van stuiteren

Niet alleen Mercedes had problemen met het stuiteren, ook concurrenten hadden dit probleem. George Russell was echter erg teleurgesteld dat zijn team het probleem nog altijd heeft: "We hebben erg veel gestuiterd. Meerdere teams hebben dit probleem, misschien niet zo erg als wij dat hebben, maar het is wel jammer om te zien dat de meeste teams daar last van hebben. Ik hoop dat, als topklasse van de autosport, dit probleem richting de toekomst opgelost kan worden."

Video: Lewis Hamilton constateert dat porpoising weer terug is