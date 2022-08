Wolff: "Geen contact met andere coureurs in lastige tijd voor Hamilton"

Mercedes worstelde aan het begin van het Formule 1-seizoen 2022. Het Britse team kreeg maar geen grip op de nieuwe technische reglementen, met porpoising tot gevolg. De problemen hielden Lewis Hamilton weg uit de voorhoede. De Brit kwam niet door Q1 in Saudi-Arabië en scoorde geen punten op Imola. Mercedes heeft intussen een stijgende lijn te pakken, maar de overwinningsteller van Hamilton staat na dertien Grands Prix voorlopig nog op nul. Mercedes-teambaas Toto Wolff ontkent dat de inzet van Hamilton minder werd. Daarnaast verwerpt de Oostenrijker ook de suggesties dat hij al naar andere coureurs aan het zoeken was. "Ik heb geen contact gehad met een andere coureur", zegt Wolff tegen Motorsport.com in een exclusief gesprek. "Zelfs als het seizoen mislukte, zouden Lewis en ik op z'n minst op basis van hoop nog bij elkaar zijn gebleven. We praten ook al een aantal maanden over of het nog vijf of tien jaar gaat duren. Dus niets van dat alles is waar."

In 2021 maakte Mercedes bekend dat Hamilton voor in ieder geval nog twee jaar aanblijft. Dit houdt in dat hij tot in ieder geval eind 2023 teamgenoot van George Russell blijft. Hamilton benadrukt geregeld hoe hard er wordt gewerkt in Brackley. Volgens de Brit is de huidige periode een waardevolle les voor Mercedes. Wolff zegt dat de zevenvoudig wereldkampioen na een lastige periode geaccepteerd heeft dat dit de nieuwe realiteit is. "Het is geen leuke ervaring", vervolgt hij. "Maar na een paar races zag je hoe speciaal hij was. Hij schikte zich naar de situatie en was alleen maar bezig met hoe we de auto naar de voorhoede konden krijgen. Zelfs als ik niet op mijn best was, was hij de meest positieve persoon in de ruimte. Hij beurde iedereen op, zelfs als 'ie z'n handen vol had aan het besturen van de auto."

Gedurende diverse vrije trainingen experimenteerde Hamilton met verschillende afstellingen. Wolff stelt dat het belangrijk was om dit te doen in een poging de problemen op te lossen. "In december streden we nog voor het kampioenschap en vier maanden later hadden we niet eens een auto die voor een titel kon vechten", vervolgt Wolff. "Iedereen in het team moest dat onder ogen zien en denken: 'Dit is de realiteit. Hoe gaan we het nu aanpakken?'. Je kan niet zomaar de knop omzetten en zeggen dat alles wel wordt opgelost."

