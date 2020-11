Wolff: Geen bevriezing motoren met tegenstand Renault en Ferrari

Red Bull Racing weegt momenteel de opties af voor 2022, nadat motorleverancier Honda bekendmaakte eind 2021 uit de Formule 1 te stappen. Het liefst wil het team de ontwerpen van Honda in eigen beheer nemen, maar in dat geval eist men ook dat de ontwikkeling van de krachtbronnen vanaf 2022 aan banden wordt gelegd. Gebeurt dat niet en blijven de bijbehorende kosten van de ontwikkeling bestaan, dan sluit Red Bull uit dat het motorproject van Honda wordt overgenomen. In dat geval moet de Oostenrijkse renstal aankloppen bij een van de drie overgebleven motorleveranciers en wordt het team weer een klantenteam.

Eerder gaf Mercedes aan dat het bereid is om de bevriezing van de motoren te steunen, zodat Red Bull competitief kan blijven en de kosten voor de huidige fabrikanten gedrukt worden. Ferrari en Renault zijn echter tegen dat plan en vinden dat concurrentie en ontwikkeling op dit vlak belangrijk zijn voor de sport. Mochten deze fabrikanten zich tegen de bevriezing van de motoren blijven uitspreken, dan is het volgens Wolff uitgesloten dat de ontwikkeling wordt gestopt. “Omdat twee motorfabrikanten niet instemmen denk ik dat het niet geïmplementeerd kan worden”, zei de Oostenrijker. “Ze zullen hun redenen hebben waarom ze tegen stemmen. Ik denk dat we ook beducht zijn op de situatie waarin Honda en Red Bull zitten. Renault en Ferrari zijn heel direct geweest met hun standpunt, dus helaas zie ik de bevriezing niet gebeuren."

'Belang van F1 boven individuele belangen'

Red Bull heeft aangegeven dat het binnen zes weken een besluit wil hebben over de plannen rond de bevriezing van de motoren, omdat het besluit impact heeft op zowel Red Bull Racing als AlphaTauri. De sportieve reglementen schrijven voor dat Renault verplicht is om beide teams van motoren te voorzien in 2022 als er geen andere oplossing gevonden wordt, maar Red Bull wil niet aan het lot overgelaten worden. Teambaas Christian Horner zei eerder deze week dat hij hoopt dat de FIA ingrijpt en ervoor zorgt dat individuele belangen niet in de weg staan bij een besluit waarvan de F1 als geheel kan profiteren.

“De taak van de regelmakers en de commerciële rechtenhouder is om te kijken naar het totaalbeeld van wat goed is voor de F1”, zei Horner. “We hebben met Honda een fabrikant verloren, wat desastreus nieuws is voor de sport. Red Bull wil het motorproject op zich nemen, maar we begrijpen de kosten niet als we denken aan open ontwikkeling, vooral ook door hoe de wereld er nu voor staat. Ik denk dat de FIA en de commerciële rechtenhouder constructieve gesprekken hebben. Dat moet natuurlijk hand in hand gaan met de fabrikanten die betrokken zijn bij de sport. Ik geloof dat dit gaat gebeuren, want in de komende weken moet er een soort oplossing gevonden worden.”

Met medewerking van Luke Smith