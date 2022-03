Wolff: Geen beschuldigende vinger naar Mercedes F1-auto of motor

De Formule 1-teams hebben voor 2022 voor het eerst een auto ontworpen onder de nieuwe technische reglementen. Mercedes heeft die overstap niet bepaald lekker verwerkt. Na acht opeenvolgende wereldtitels bij de constructeurs deed het team met de W13 zowel in Bahrein als Saudi-Arabië niet mee om de overwinningen en podiumplaatsen. Dat Lewis Hamilton in de openingsrace nog derde werd, was dan ook vooral te danken aan de uitvalbeurten bij Red Bull Racing. In Jeddah volgde vervolgens de bevestiging van de moeizame vorm bij Mercedes: George Russell werd nog vijfde, terwijl Hamilton op P10 bleef steken na zijn uitschakeling in Q1.

Dat Mercedes problemen heeft, is duidelijk. Russell wijt die voor 99 procent aan de extreme mate waarin de W13 last heeft van porpoising, maar ook op motorisch vlak lijkt de voorsprong nu een achterstand te zijn geworden. Alle teams met Mercedes-krachtbronnen komen tekort op de rechte stukken ten opzichte van de teams met motoren van Ferrari of Red Bull Powertrains. In Jeddah wist bovendien maar één auto met Mercedes-power Q3 te halen, tegenover vier van Ferrari, drie van Red Bull Powertrains en twee van Renault.

Het is duidelijk dat de nieuwste Mercedes-motor nog niet aan de verwachtingen voldoet, maar teambaas Toto Wolff weigert de power unit aan te wijzen als hoofdschuldige van de problemen. Liever richt hij zich op het vinden van een oplossing. “Ik denk dat het belangrijk is dat we nu niet met een vinger naar individuele gebieden van de auto gaan wijzen. We opereren gezamenlijk als een team en ik denk dat we achterstand hebben die verder gaat dan alleen de motor”, antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. “Vallen wij op deze gebieden onder de topteams? Dat denk ik niet, nee. Maar je moet niet vergeten dat deze motor ons geholpen heeft om acht kampioenschappen op rij te winnen. We moeten elkaar nu bij het nekvel pakken en onszelf met al onze kracht uit deze zooi trekken.”

Mercedes bezet na twee races de tweede plaats in het kampioenschap voor constructeurs, maar comfortabel is die positie alles behalve. De achterstand op leider Ferrari bedraagt al veertig punten, terwijl het verschil met nummer drie Red Bull minimaal is (38 om 37 punten). Hamilton concludeerde na de race in Saudi-Arabië dan ook dat praten over de titel “ver weg” is en dat Mercedes “ver verwijderd is van de mensen die vooraan rijden en dat er veel werk is te verzetten”.