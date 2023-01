Mercedes kende in 2022 een bijzonder lastig Formule 1-seizoen. Al vanaf de start kwam het Duitse merk tekort met de W13, met name doordat het team eerst porpoising moest zien op te lossen. Uiteindelijk zette Mercedes stappen en behaalde de renstal een een-twee in de Grand Prix van Brazilië. Mercedes maakt goed gebruik van de winter om de meest problematische gebieden aan te pakken. Teambaas Toto Wolff wekt de suggestie dat Mercedes niet afwijkt van het huidige 'zero-pod' concept en blijft geloven dat er veel potentie in zit. Wolff is echter van mening dat Mercedes realistisch moet blijven als het gaat om de verwachtingen. Het is volgens de Oostenrijker een grote uitdaging om onder meer het gat naar Red Bull Racing, het meest dominante team van 2022, te dichten.

"Ik denk dat we inmiddels begrijpen waardoor we terugvielen, waar de tekortkomingen zitten en waar het nog aan ontbreekt", zegt Wolff. "We werken hard om een auto te bouwen waarmee we dat allemaal hebben verholpen, maar we gaan pas tijdens de wintertest zien of we alle potentie uit de auto hebben weten te halen. Er bestaat geen twijfel over dat als je al met een halve seconde achterstand begint het ontzettend lastig wordt om grote teams als Red Bull en Ferrari in te halen. Dat gezegd hebbende: we zijn vastberaden om dat wél te doen, echter moeten we de verwachtingen realistisch houden."

Mercedes probeerde in 2022 het gat naar de top al te dichten, maar werd gehinderd doordat de focus maanden op het oplossen van porpoising lag en niet op het vinden van performance. Hierdoor stond het Britse raceteam een groot deel van het seizoen op achterstand. In Amerika kwam de formatie uit Brackley met een veelbelovende update. Wolff hoopt dat Mercedes zich vanaf aankomend seizoen in ieder geval kan meten met de koplopers en dat dit de renstal een platform bezorgt waarop het verder kan bouwen. "Als we presteren zoals we hopen, dan doen we natuurlijk graag vooraan mee. Dat is het uitgangspunt. We nemen alleen niets vanzelfsprekend aan. Het zou goed kunnen dat de gaten zijn zoals aan het einde van afgelopen seizoen. Ik denk dat er veel potentie in onze auto en het concept zit en ik hoop dat de ontwikkelingscurve de komende maanden steiler wordt."