Het F1-team van Mercedes kent een seizoen met pieken en dalen, het weekend in Hongarije was daar geen uitzondering op. Waar Lewis Hamilton op zaterdag met drie duizendsten de snelste tijd noteerde en met de pole aan de haal ging, kon de Brit op zondag totaal geen vuist maken tegen Red Bull en Max Verstappen. Uiteindelijk kwam de zevenvoudig wereldkampioen als vierde over de finish. Het gat met winnaar Verstappen was ook nog eens een krappe veertig seconden, waarmee het verschil tussen Red Bull en Mercedes erg groot is. Voor teambaas Toto Wolff is zo'n grote achterstand pijnlijk: "Het is een bittere realiteit. In een sport als de onze is het zo, dat als ze zich aan de regels houden ze beter werk geleverd hebben."

Dit seizoen is een tweede plek bij de constructeurs het hoogst haalbare en het team uit Brackley staat op die positie in het kampioenschap. De afgelopen twee races was het echter McLaren dat de renstal versloeg en zich ook in de strijd voor plek twee probeert te mengen, ondanks dat ze nog tegen een grote achterstand van een dikke 140 punten aankijkt.

Voor de Mercedes is het duidelijk dat door de winter voorafgaand aan het seizoen 2024 een grote stap gemaakt moet gaan worden. Wolff is daarbij niet bang om bepaalde concepten van andere teams over te nemen: "Als we kansen zien, dan laten we die niet liggen. We zullen de onderste steen boven halen en naar elk concept van de auto's om ons heen kijken. Het maakt niet uit of het goede of slechte concepten zijn en of het ons bij ons past of niet. We zullen goed voor de dag komen."

Problemen met de rijhoogte

Mercedes blijft net als vorig seizoen problemen hebben met het vinden van de juiste afstelling bij hun rijhoogte. Waar ze in 2022 de auto te laag afstelden en er 'porpoising' optrad, lukt het team dit seizoen niet goed om de auto bij een hogere rijhoogte goed af te stellen. Zeker nadat de nieuwe vloer geïntroduceerd is, waarbij de auto vijftien millimeter hoger werd, speelt het probleem weer op. Met name het genereren van downforce is een groot euvel voor de Silberpfeile. Het verdwijnen van het 'zero-pod'-concept in Monaco heeft wat problemen weggenomen, maar bij Mercedes zijn ze bewust dat er meer moet gebeuren om dichter bij een winnende auto te komen.