Wolff: Foutjes Russell moeten eruit om Mercedes-rijder te worden

Russell wordt door Wolff en Mercedes klaargestoomd voor een toekomstig zitje bij Mercedes, mogelijk al in 2022, en werd voor drie jaar uitgeleend aan Williams waar hij het vak mag leren in een omgeving met minder druk en verwachtingen. Russell deed het in zijn eerste twee seizoenen erg goed, maar volgens Wolff is het verstandig om Russell nog dat derde leerjaar te gunnen bij Williams. Zeker omdat de jonge Brit af en toe nog fouten durft te maken, zoals in Imola vorig jaar, en die foutjes bij Mercedes niet meer kunnen.

"Wereldtitels winnen in de Formule 1 draait erom zo weinig mogelijk foutjes te maken", vertelde Wolff aan Motorsport.com. "En dat komt alleen met routine en ervaring. Mercedes verwacht dat soort prestaties en daarom moet je jonge rijders tijd geven. Jonge rijders krijgen al snel kritiek te verduren wanneer ze fouten maken in de omgeving van een topteam, waar er veel druk op hun schouders staat. Daarom is het belangrijk om lessen te trekken uit ervaringen zoals Imola [waar Russell crashte achter de Safety Car] om een rijder te worden die constant op een hoog niveau kan presteren."

Wolff denkt dat er bij Russell dus nog een ruime groeimarge is, maar heeft het volste vertrouwen in de voormalige Formule 2- en GP3-kampioen. En dat vertrouwen was ook gerechtvaardigd gezien zijn puike prestatie in Sakhir als vervanger van Lewis Hamilton. "We geloven in George omdat er niet veel rijders zijn die opstapklassen hebben gewonnen als rookie, zeker niet in de competitieve kampioenschappen van de F2 en GP3. Het was jammer dat die kans er kwam omdat Lewis uitviel, maar voor ons was het een bevestiging van wat we dachten over George. Het was ook een voordeel zowel voor George zelf als voor Williams. Hij ging terug naar zijn team met veel lessen en ervaring. En daarom denk ik dat dat voor beide partijen gunstig was.