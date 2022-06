Wolff: "Formule 1-teams moeten tegen zichzelf beschermd worden"

De FIA vaardigde donderdag een technische richtlijn uit. Daarin staat dat uit veiligheidsoverwegingen porpoising verminderd moet worden. De nieuwe maatregel dwingt Mercedes waarschijnlijk om op sommige circuits de rijhoogte te verhogen, wat ten koste gaat van de performance. Wolff heeft het initiatief van de autosportbond verwelkomd in een poging F1-coureurs te beschermen tegen eventuele rugblessures.

"In de Formule 1 moeten wij soms tegen onszelf beschermd worden", zegt Wolff tegen Motorsport.com. "Iedereen zoekt performance. Een aantal teams vond het budgetplafond geen goed idee en vocht ertegen, net als tegen de reglementen. Nu hebben we de situatie dat we grondeffect auto's hebben ontworpen. En net als in de jaren tachtig en negentig hebben deze last van porpoising. En dat is bij het ene team heftiger dan bij het andere. Momenteel lopen we tegen een gezondheidsprobleem aan bij de coureurs. Daarom kan het niet alleen worden overgelaten aan teams. Het laat zien dat rijders die zich eerder uitspraken over pijn en slecht zicht, nu ineens niet zoveel meer zeggen. Dat laat zien dat alle teams tegen zichzelf beschermd moeten worden door het wijzigen van de regelgeving."

Toch is het volgens Wolff wel de verantwoordelijkheid van de teams om het probleem aan te pakken, ook al moeten ze daartoe gedwongen worden door reglementen die door de FIA zijn opgelegd. "Het is een groter geheel", vervolgt de Oostenrijker. "Als we het allemaal zelf hadden kunnen oplossen, dan hadden we dat wel gedaan. Dat liever dan het hebben van deze situatie. Ik denk dat we allemaal een bepaalde verantwoordelijkheid hebben voor onze coureurs. Dit is niet een gebied waar teams tegen moeten zijn omdat ze nu juist een voordeel hebben. Het is een probleem van het grondeffect. Zelfs coureurs die er geen last van hebben, hebben zich erover uitgesproken, zoals Sergio Perez. Er is geen enkele coureur die de pijn niet heeft gevoeld. Dit is een gezondheidskwestie. Ik zie een sterke FIA met de juiste stappen komen."

Wolff benadrukt dat hij vindt dat de FIA gelijk heeft om het probleem op veiligheidsgronden aan te pakken. "We moeten eerlijk zijn naar onszelf. Het is goed voor de show om auto's te bouwen waarmee je goed kan inhalen, maar op dit moment is er een veiligheidsrisico voor de coureurs. Ik denk dat we op een gegeven moment nare crashes gaan zien."