Wolff flirt niet met Verstappen: "Hengelen niet naar andere rijders"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto liet tijdens de vrijdagse persconferentie in Abu Dhabi weten het uiterst interessant te vinden dat Hamilton voor het seizoen 2021 op de rijdersmarkt komt. "Dat kan ons alleen maar vrolijk stemmen", reageerde de Italiaan desgevraagd. Het bleek een vruchtbare voedingsbodem voor verdere geruchten over een eventueel huwelijk tussen de zesvoudig wereldkampioen en het team van Ferrari. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Hamilton zelfs al tweemaal om tafel gezeten met Fiat-Chrystler voorman John Elkann.

"Maar ik heb echt daar geen moeite mee", reageert Wolff na de kwalificatie tegenover onder meer Motorsport.com. "De beste coureur wil altijd in de beste auto zitten. En andersom zal het beste team altijd op zoek gaan naar de beste coureurs", stelt de Oostenrijker zich opvallend relaxed op. "Ik zat naast Mattia toen hij die vraag over Lewis kreeg en met de hoogste lof over hem antwoordde. Maar goed: als zijn hoogste baas hem [Hamilton] al heeft ontmoet, dan weet je ook dat Mattia niet negatief gaat antwoorden. Wij moeten gewoon extreem hard pushen om coureurs de best mogelijk auto te bieden. En als ons dat lukt, dan ben ik er honderd procent van overtuigd dat we de beste line-up voor onze auto's krijgen."

Loyaliteit en integriteit

Met de woorden 'beste line-up' en de openlijke flirt tussen Ferrari en Hamilton in het achterhoofd, is het geen gekke vervolgvraag of Mercedes dan alvast naar de diensten van ene Max Verstappen hengelt voor 2021? "Binnen ons bedrijf staan de waarden loyaliteit en integriteit absoluut bovenaan de lijst. Dat betekent concreet dat het begrijpen van Lewis' wensen en doelen cruciaal is, voordat we ook maar een beslissing nemen. Wij gaan dus niet naar andere coureurs hengelen, alvorens Lewis en wij dat gesprek samen hebben gevoerd", is Wolff helder over zijn aanpak voor 2021.

Het uitgebreide gesprek met Hamilton over diens toekomstplannen staat hoogstwaarschijnlijk voor komende winter op de agenda. "Dat gesprek heeft in ieder geval nog niet plaatsgevonden. Wij willen eerst het seizoen goed afsluiten en dan zien we wel verder." Wolff geeft daarbij aan dat zijn focus in het bewuste gesprek niet bij Verstappen ligt, maar juist bij zijn huidige oogappel Hamilton. "Zowel mijn eigen prioriteit als ook die van het team is om deze succesvolle reis samen voort te zetten."

De Ferrari-gesprekken van Hamilton en Mercedes geanalyseerd:

Met medewerking van Jonathan Noble