Wolff: FIA heeft stabiliteit nodig na zorgwekkende veranderingen

De afgelopen weken heeft de FIA enkele belangrijke personeelsleden zien vertrekken. Sportief directeur Steve Nielsen heeft zijn functie na nog geen jaar alweer verlaten, om vervangen te worden door Tim Malyon. Tegelijkertijd heeft de FIA bekendgemaakt dat Tim Goss, technisch directeur single-seaters, eveneens vertrekt. In een eerder stadium maakte Deborah Mayer al bekend te stoppen als hoofd van de Women in Motorsport-commissie van de FIA. Het feit dat Nielsen, Goss en Mayer vrij plotseling zijn gestopt, noemt Toto Wolff in gesprek met The Daily Telegraph zorgwekkend, vooral omdat Nielsen naar verluidt is gestopt uit onvrede over de koers die de F1-operatie van de FIA vaart.

"Het is zorgwekkend dat zoveel goede mensen vertrekken. Het verlies van Steve Nielsen is een zware klap. Ik kon me geen eerlijkere sportief directeur met meer kennis van zaken voorstellen", zegt Mercedes-teambaas Wolff. "Als leider draait het om de cultuur en omgeving die je creëert voor mensen om in te excelleren. Als dergelijke competente mensen een organisatie verlaten, dan is er een vacuüm. Dat is duidelijk. Dan moet je jezelf afvragen waarom zoveel mensen plotseling beslissen om te gaan. De FIA heeft stabiliteit nodig. Ze zijn een van de drie belanghebbenden in de sport en als leiders van deze organisaties moeten we de toon zetten voor alle anderen. We moeten niet alleen zeggen dat we transparant en ethisch handelen, maar we moeten ons ook iedere dag aan die standaard houden."

De personele wijzigingen volgen na een turbulent jaar voor de FIA, dat in opspraak raakte met een kort onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling tussen Wolff en zijn vrouw, F1 Academy-baas Susie Wolff. Het onderzoek werd al snel beëindigd nadat F1 en de tien teams zich achter de familie Wolff schaarden. Zelf wilde de Oostenrijker weinig kwijt over mogelijke juridische stappen, maar wel stelt hij dat het onderzoek van de FIA schade heeft berokkend. "We zijn voorbeelden, want er zijn meer dan een miljard mensen die onze sport volgen", aldus Wolff. "We moeten ons bewust zijn van de impact die onze uitspraken en handelingen hebben. De dingen die gezegd zijn en de manier waarop ze gezegd zijn, berokkenden heel veel schade."