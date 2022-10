De FIA komt volgende week met officiële rapporten waarin staat hoeveel elk Formule 1-team in 2021 heeft uitgegeven. Volgens bronnen in de paddock hebben Red Bull Racing en Aston Martin de limiet overschreden. Het financieel reglement bevat een lijst met mogelijke sancties voor zowel kleine als grote overtredingen. Bij een kleine overtreding van minder dan vijf procent, ongeveer 7.5 miljoen dollar boven de limiet van 2021, blijft het beperkt tot boetes. Bij grotere overtredingen zijn sportieve straffen mogelijk, al treft dat in eerste instantie de constructeur. De zwaarste straf die de FIA kan opleggen is uitsluiting van het kampioenschap, al lijkt dat niet aan de orde in dit geval.

De kwestie wordt door rivalen echter wel gezien als een belangrijke testcase voor FIA-president Mohammed Ben Sulayem en zijn team. Dit omdat het uitgeven van te veel geld niet alleen gunstig zou zijn voor 2021, maar ook voor de ontwikkeling van de auto van 2022. Mercedes-teambaas Toto Wolff besprak de zaak in Singapore met Ferrari-chef Mattia Binotto. Hij vindt dat de FIA hard moet optreden als een van de teams aantoonbaar te veel heeft uitgegeven. "Het budgetplafond is waarschijnlijk een van de belangrijkste veranderingen om het speelveld gelijk te houden", aldus de Oostenrijker. "Het is tevens een kans voor de teams die niet zoveel geld hebben. Het naleven van deze reglementen is van groot belang. De FIA, en dan met name Mohammed, heeft een behoorlijke harde houding getoond bij het handhaven van allerlei regels. Ik denk dat hij nu bij zoiets groots dezelfde integriteit en leiderschap gaat tonen als dat hij eerder heeft gedaan."

Op de vraag of een eventuele overtreding van Red Bull invloed heeft gehad op de titelstrijd van vorig jaar wil Wolff niet ingaan. "Ik heb geen informatie of ze in overtreding zijn en met hoeveel dat precies is", vervolgt de Mercedes-baas. "Als je het ene jaar overtreedt, betekent dat waarschijnlijk dat je het tweede jaar ook overtreedt, en mogelijk het derde jaar. Zodra er meer duidelijkheid is, weet ik zeker dat er veel discussies losbarsten. Het is nu echter nog te vroeg voor commentaar."