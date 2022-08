Wolff vindt dat FIA moet doorpakken met porpoising-maatregelen

De FIA introduceert vanaf de Grand Prix van België een limiet voor de mate waarin F1-auto's mogen stuiteren. Het is een poging van de internationale autosportbond om porpoising aan te pakken. Het hobbelen werd door verschillende coureurs als veiligheidsprobleem gezien, al plaatsten diverse teams hier hun vraagtekens bij. Onder meer Red Bull Racing is bang dat dit gebruikt wordt om voordeel te geven aan concurrentie die lijdt onder het probleem. Mercedes-teambaas Toto Wolff zag zijn team in Baku gebukt gaan onder porpoising. Lewis Hamilton klom na die Grand Prix met rugpijn uit de W13.

Wolff waarschuwt de FIA dat het de mogelijke gevaren van porpoising niet kan negeren, waarbij hij verwijst naar het medisch onderzoek bij American Football-spelers met betrekking tot hoofdletsels na herhaalde impacts. "Het is heel eenvoudig. We hebben altijd gezegd dat als we het doen, het goed moeten doen", zegt de Oostenrijker in een exclusief interview met Motorsport.com. "De FIA heeft een medische analyse waarin staat dat frequenties van één of twee hertz voor enkele minuten kunnen leiden tot hersenbeschadiging op de lange termijn. Wij hebben zes tot zeven hertz voor meerdere uren. De FIA heeft geen keus en moet iets doen. Ik denk dat het irrelevant is dat we er niets aan doen of dat F1-teams tegen zijn. Het is een medische vraag die beantwoord moet worden. Deze rapporten zijn een realiteit en een feit. Ik verwacht niet dat de FIA zich laat manipuleren. De GPDA heeft zich inmiddels uitgesproken. Ook de F1-coureurs hebben dit gedaan middels een anoniem formulier. Daarbij hebben de bevoegde specialisten en artsen overleg gehad. Het effect is niet goed voor op de lange termijn. De FIA heeft al aangegeven niet eenzelfde situatie als de NFL te willen."

FIA-president Mohammed Ben Sulayem bevestigde eerder deze week dat de bijgewerkte technische reglementen voor 2023 naar de World Motor Sport Council zijn verstuurd. Hiermee lijkt het verhogen van de vloerranden aanstaande, al is nog niet duidelijk met hoeveel millimeter. In Frankrijk riep Red Bull-teambaas Christian Horner dat deze wijzigingen bedoeld zijn om een bepaald team te helpen.

Wolff vindt echter dat het doordrukken van deze veranderingen niet te vergelijken zijn met eerdere pogingen om reglementen aan te passen. Volgens de teambaas is de recente opleving van Mercedes, met onder meer pole-position voor George Russell in Hongarije, geen reden om de wijzigingen niet door te laten gaan. Dit omdat het hier een veiligheidskwestie betreft. "We kunnen nu ook zeggen: 'We snappen de auto, we hebben een pole. Laten we er niets meer aan doen'", vervolgt Wolff. "Het is irrelevant. Het stuiteren is echt slecht voor de coureurs. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe hard je door elkaar wordt geschud. Zijn wij en alle andere teams de problemen de baas geworden? Misschien, maar misschien ook niet. We zijn sindsdien niet meer op een hobbelig circuit geweest. Moeten we voorzorgsmaatregelen nemen voor volgend seizoen? Ja."

Video: Hamilton klimt met moeite uit de auto in Azerbeidzjan