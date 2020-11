Mercedes-chef Wolff: "Ferrari heeft 2021 nu al afgeschreven"

De Italiaanse stal kent een ronduit tegenvallend seizoen. Met nog vier races te gaan staat de Scuderia zesde in het constructeurskampioenschap, de laagste ranking in veertig jaar. Niet alleen de krachtbron laat veel te wensen over, ook het chassis van de SF1000 is niet echt om over naar huis te schrijven. Omdat er volgend jaar geen grote regelwijzigingen zijn en de krachtsverhoudingen in de Formule 1 dus wel eens hetzelfde zouden kunnen blijven, verwacht Wolff in 2021 weinig concurrentie uit Italiaanse hoek. “Er zullen teams zijn, zoals Ferrari, die 2021 volledig zullen afschrijven en vanaf het allereerste begin de auto van 2022 zullen ontwikkelen”, aldus Wolff in een interview op de Oostenrijkse tv-zender ORF.

En dat levert het dominante Mercedes een dilemma op, vervolgt Wolff. Zijn team is al jaren de dominante factor in de Formule 1 en hoewel het team natuurlijk al lang bezig is met het ontwerpen en in productie nemen van de auto van 2022, is het er ook alles aan gelegen om de huidige dominantie nog een jaar voort te zetten en Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dus ook in 2021 een competitieve auto te geven. De kunst is om daar een goede balans in te vinden, vervolgt Wolff. “Natuurlijk zal het voor ons wat moeilijker zijn om die twee dingen met elkaar in evenwicht te brengen.”

Overigens rijdt de Formule 1 volgend seizoen niet met exact dezelfde auto’s als dit jaar. Om bandenleverancier Pirelli tegemoet te komen heeft de FIA besloten dat de vloeren van de auto’s minder downforce mogen genereren. Wolff verwacht dat die aanpassing een significant verschil op de baan zal maken, maar de rangschikking niet overhoop zal halen. “Al met al neemt dat misschien een seconde van het tempo af, maar ik denk niet dat dit het klassement volledig op z’n kop zal zetten. Het is een kleine aanpassing.”