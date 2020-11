Wolff: Succes nieuwe circuits bewijs dat F1 verkeerde weg insloeg

De Formule 1 moest in 2020 improviseren om de kalender gevuld te krijgen, nadat het coronavirus ervoor zorgde dat meer dan de helft van de oorspronkelijk geplande grands prix afgelast moest worden. Een aantal Europese circuits bleek bereid om de F1 uit de brand te helpen en daardoor werd er voor het eerst geracet op Mugello en Portimao, terwijl de sport terugkeerde op Imola en de Nürburgring. Dit weekend staat met Istanbul Park de laatste van de terugkerende circuits op het programma.

Tot dusver zijn de nieuwe circuits op de kalender een schot in de roos gebleken: de coureurs zijn laaiend enthousiast over de uitdagingen en de fans zijn enthousiast over de spectaculaire races. Een fors aantal fans hoopt dan ook dat de nieuwe circuits permanent onderdeel worden van de F1-kalender. Ook bij Mercedes-teambaas Wolff vallen de klassieke circuits in de smaak. Het feit dat deze circuits fouten van coureurs afstraffen bewijst volgens hem dat de F1 in de afgelopen jaren de verkeerde weg is ingeslagen met de ontwerpen van de circuits.

“Ik heb altijd duidelijk uitgesproken dat ik het niet eens ben met de richting die is ingeslagen door te racen op extreem grote parkeerplaatsen”, vertelde Wolff. “Het haalt de factor van de coureur en zijn kwaliteiten weg. Ik hou van racen op Imola, Mugello en andere circuits waar je gewoon gestraft wordt als je een fout maakt. We moeten de grindbakken terugbrengen, zodat je niet zonder schade aan je auto terugkeert als je van de baan vliegt. De meeste circuits kan je aanpassen aan die standaard, maar deze klassieke en historische circuits zullen altijd ziel hebben.”

Wolff onderschrijft dat een aantal nieuwere circuits op de kalender in de loop der tijd hun eigen karakter hebben gekregen, maar toch lijkt het hem verstandig dat de circuits aangepast worden om ze uitdagender te maken voor de rijders. “Je kan van de moderne circuits zeggen dat Bahrein ziel heeft, omdat we daar al lange tijd komen en omdat men al zeer lang een loyale partner is. Misschien moeten we deze circuits gewoon precies op de manier zoals ik omschreven heb aanpassen. Nogmaals, ik ben geen circuitontwerper, ik geef alleen mijn feedback als voormalig coureur en op basis van de tv-beelden die ik van Mugello, Portimao en Imola heb gezien.”

