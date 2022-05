De Formule 1 heeft vanaf 2023 met Austin, Miami en Las Vegas drie races in de Verenigde Staten op het rooster staan en datzelfde ziet Toto Wolff ook graag gebeuren in China. Momenteel racet F1 alleen op het Shanghai International Circuit, al heeft de koningsklasse deze baan vanwege corona sinds 2019 niet meer bezocht. Desondanks denkt de Mercedes-teambaas dat het uitbreiden van het aantal GP's in het Aziatische land een goede invloed kan hebben op het Duitse merk. Wolff stelt dat China een 'fantastische markt' is voor Mercedes. "Ik wil naast Shanghai ook graag racen in Peking. Het is een belangrijk land voor ons", vertelt Wolff tijdens de Monaco E-Prix aan het Chinese persbureau Xinhua. "We hebben op dit moment drie Grands Prix in Amerika en dat kan ook in China, dat zou prachtig zijn."

De laatste Grand Prix in China werd overigens gewonnen door Lewis Hamilton. Voormalig Mercedes-coureur Valtteri Bottas maakte er een een-tweetje van voor de Duitse formatie. Wolff zag op Imola Red Bull datzelfde doen, maar dat zit er voor Mercedes dit jaar voorlopig nog niet in. "Het is ons gelukt om acht constructeurstitels op rij te winnen, maar met deze nieuwe generatie auto's zijn we wat traag uit de startblokken gekomen", vervolgt de teambaas. "Momenteel zijn we het derde snelste team. We gaan de weg terug nog wel vinden. We moeten gewoon accepteren dat een ander beter werk heeft geleverd."

Ondanks de tegenvallende resultaten liet de leidinggevende onlangs wel weten niet overwogen te hebben uit de F1 te vertrekken. Voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg denkt ook dat Wolff de aangewezen man is voor Mercedes in deze situatie.