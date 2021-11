Wolff: F1 opent deur voor onsportief rijgedrag met Verstappen-call

Max Verstappen en Lewis Hamilton gingen in ronde 48 van de Grand Prix van Sao Paulo samen van de baan in bocht 4, nadat de Red Bull Racing-coureur zich niet gewonnen wilde geven in de strijd om de koppositie. Er werd geen onderzoek geopend en ook het verzoek van Mercedes voor een herziening werd afgewezen. Het voorval is intussen wel het centrale punt geworden in een intens debat over wat wel en niet toegestaan is in onderlinge duels.

Onder coureurs lijkt daar ook wat onduidelijkheid over te bestaan, ook nadat de FIA vrijdag in de rijdersbriefing geen heldere richtlijnen gaf voor het ruimte laten voor andere auto’s in gevechten. Wat daarbij ook niet hielp, was de suggestie dat het afhankelijk is van de stewards of coureurs in de toekomst bestraft kunnen worden voor een soortgelijk voorval als dat van Hamilton en Verstappen. Mercedes-baas Toto Wolff is in ieder geval niet blij met de onduidelijkheid, omdat hij vindt dat het een slecht precedent schept voor de toekomst.

“Ik denk dat het een heel verrassende uitkomst is. Het is irrelevant hoe Brazilië beoordeeld is, want dat ligt achter ons”, vertelde Wolff bij Sky Sports. “Maar wat het naar mijn mening zegt, is dat je jezelf in de bocht kan lanceren en de andere auto mee buiten de baan mag nemen. En dat kan natuurlijk weer leiden tot onsportiever rijgedrag in de toekomst. We willen zondag, in Saudi-Arabië en Abu Dhabi geen vervelende en rommelige situaties, want dat zou niet goed zijn.”

Wolff vermoedt bovendien dat de coureurs net zo verrast zijn over de situatie, maar ook over het gebrek aan duidelijkheid van de FIA over hoe men met deze zaken omgaat. “Ik denk dat alle coureurs die zich uitgesproken hebben, gezegd hebben dat de beslissing voor hun ook een verrassing was”, aldus Wolff. “Natuurlijk moet je je rijstijl gaan aanpassen aan de nieuwe situatie, maar het blijft voor iedereen in de auto een verrassing en voor ons ook.”