Wolff: F1 moet nieuwe banden gebruiken, ondanks onvrede coureurs

Voor het Formule 1-seizoen 2021 komt Pirelli met een andere, meer robuuste constructie voor de dag. In Portimao werden al prototypes van het Italiaanse merk getest. Aan de hand van data en feedback van teams heeft Pirelli nadien nog enkele aanpassingen doorgevoerd en zijn de banden voor 2021 gehomologeerd door de FIA. Coureurs kregen in Bahrein twee setjes om te testen tijdens de eerste vrije trainingen, maar dat leverde niet louter positieve reacties op.

Wolff steunt Pirelli: "Veiligheid staat voorop"

Zo was wereldkampioen Lewis Hamilton kritisch en ging Sebastian Vettel nog een stapje verder: "Ik hoop dat we deze banden niet vaker gaan zien." Deze coureurs zouden in 2021 nog liever - net zoals dit jaar - de banden van 2019 gebruiken, maar Mercedes-voorman Wolff voelt daar weinig voor. Hij vindt de kritiek van coureurs geen reden om voor het derde jaar op rij met dezelfde banden te rijden. "We moeten de incidenten die we dit jaar hebben gezien voorkomen in 2021." Wolff duidt daarmee op de Mercedes-problemen in Silverstone, maar ook op de klapbanden van Lance Stroll en Max Verstappen in respectievelijk Mugello en Imola.

"Juist daarom moeten we Pirelli nu steunen. Deze auto's genereren zo veel downforce en dat wordt ieder jaar nog maar meer. Pirelli moet dus wel reageren", laat Wolff tijdens een interview met Motorsport.com weten. De toegenomen hoeveelheid neerwaartse druk is ook meteen de voornaamste reden voor enkele wijzigingen aan het reglement. Zo moeten de bolides tien procent downforce verliezen, al schijnt Mercedes hard bezig te zijn om dat verlies op te vangen.

Dat betekent dat Pirelli niet achterover kan leunen en wel degelijk met een sterkere constructie moet komen. "Het incident van Lance Stroll op Mugello was zonder meer angstaanjagend en we hebben eveneens die DNF van Max gezien. Zelf hebben wij met Lewis ook twee keer op het randje gezeten. De enige oplossing is dus dat Pirelli met een product komt dat meer robuust is en precies dat doen ze nu. Dat die constructie iets zwaarder is, dat is dan maar zo. Pirelli heeft eigenlijk gewoon het gevraagde proces gevolgd en dat is begrijpelijk."

Begrip voor negatieve reacties van coureurs

Nog een jaar met de 2019-banden rijden, zou volgens Wolff ronduit onverstandig zijn. "De huidige banden zijn niet sterk genoeg om met de steeds geavanceerdere aerodynamica om te gaan. Veiligheid moet altijd voorop staan." Dat aspect is volgens de Oostenrijker vele malen belangrijker dan de klachten van coureurs. "Vanuit het perspectief van de coureurs snap ik best dat ze met negatieve reacties komen. Als je hen ineens een band geeft die minder grip biedt, zwaarder is en ook meer onderstuur oplevert, dan is het logisch dat ze zo reageren. Maar de huidige auto's zijn niet gemaakt voor de 2021-banden die we hebben getest en de afstelling was er dit weekend ook niet op gericht, dat maakt nogal een verschil."