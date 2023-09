Mercedes is het laatste team dat Red Bull Racing van een zege wist af te houden. Vorig jaar won George Russell de Grand Prix van Brazilië, maar sindsdien is het enkel de Oostenrijkse renstal die zegevierde. Max Verstappen heeft twaalf van de veertien races gewonnen en is hard op weg naar zijn derde F1-titel op rij. Op Monza behaalde de Nederlander zijn tiende zege op rij, een record. Waar Red Bull nu domineert, was het van 2014 tot en met 2020 Mercedes dat de boventoon voerde in de Formule 1. Lewis Hamilton en Nico Rosberg pakten in die periode als enigen de wereldtitels met uiteraard een flink voordeel voor de Brit (6-1).

Wolff vindt dat Red Bull moet kunnen genieten van de dominantie en wil niet dat de FIA ingrijpt met regels om die dominantie in te perken. Daarin onderscheidt zijn team zich wel van andere teams, laat de Oostenrijker doorschemeren. "Als teambaas wil ik niet op de kar springen waar anderen in het verleden wel op zijn gesprongen door te zeggen: 'We hebben regelwijzigingen nodig omdat we niet langer door kunnen gaan met de dominantie van een team'", zegt Wolff. "Als een team domineert op de manier waarop Max dat bij Red Bull heeft gedaan, dan is dat terecht. Dit is een meritocratie. Zolang jij je aan de regels houdt, zowel de technische, sportieve als financiële, moet je alleen maar 'goed gedaan' zeggen. Het is aan ons om [hen] bij te halen en als dat lang duurt, dan is dat maar zo."

Die mentaliteit miste Wolff naar eigen zeggen wel toen zijn team domineerde. "Ik weet nog dat mensen huilden toen wij het waren [die domineerden]. Entertainment volgt na de sport en niet andersom. We kunnen geen WWE zijn, met scripted content. We willen geen scripted content zijn." Volgens Wolff was Mercedes in 2021 nog het slachtoffer van een regelwijziging die bedoeld was om de dominantie van zijn team in te perken. Halverwege het seizoen 2020 werd besloten om regels rondom de vloer voor 2021 aan te passen, een ingreep die vooral nadelig leek voor teams met een zogenaamde low-rake auto, zoals Mercedes en Aston Martin.

"We verloren in 2021 het coureurskampioenschap om vele redenen", legt Wolff uit. "Eén daarvan was de laatste race", doelt de Mercedes-teambaas op de bizarre slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi, die Verstappen won om zo zijn eerste F1-titel te veroveren. "Maar we verloren ook vanwege de regels die werden ingesteld om het voordeel dat we hadden te verkleinen. 2020 was een superdominant jaar voor ons. We hadden toen volgens mij de beste auto ooit. Richting het einde van het seizoen veranderden zij de regels door de vloer te verlagen, dat was om ons te stoppen. We zagen het effect in 2021. We waren niet zo competitief als Red Bull, maar op Silverstone ontsloten we meer potentieel van de auto en brachten we onszelf terug in het kampioenschap. Deze reglementen waren bedoeld om de pikorde opnieuw in te stellen", weet hij zeker.