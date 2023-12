Waar in de meeste races de eenstopper al volstaat en dus voor een wat voorspelbaardere race zorgt, moesten de coureurs in Qatar noodgedwongen minstens drie pitstops maken in de Grand Prix. De FIA had namelijk na een onderzoek van bandenleverancier Pirelli vastgesteld dat het een risico was om lange stints te rijden op de banden. Het resulteerde in een race waarin de coureurs voluit konden gaan, al kregen zij nog wel te maken met een probleem dat bekend is bij Pirelli: de bandenslijtage door oppervlaktetemperatuur. Pirelli onderzoekt een nieuwe rubbersamenstelling, maar dat zou dan pas in 2025 geïntroduceerd worden.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet het wel zitten om meer races te hebben waarin meer voluit gereden kan worden, mocht dit probleem blijven bestaan. "Ik zou er niet negatief tegenover staan hier in Abu Dhabi", zegt Wolff na een vraag van Motorsport.com. "We moeten het afwachten en zien wat er volgend jaar in Bahrein gebeurt en hoe de rest van het seizoen verloopt. Laten we zien hoe het loopt en hoe de auto's volgend jaar met de Pirelli-banden omgaan. Maar als je ernaar kijkt, zie je dat inhalen slechter is geworden. Het draait allemaal om het managen van de temperaturen. Ik zou dus wel races zoals Qatar willen hebben, waar je gewoon voluit gaat."

Pirelli's autosportbaas Mario Isola waarschuwt de sport voor het ontwikkelen van banden die te lang meegaan. De Italiaan verwacht dat coureurs dan de gehele race zullen pushen, waardoor er weinig onderlinge verschillen zullen zijn waardoor er minder inhaalacties mogelijk zijn. "We moeten de tijd nemen om dit goed te bespreken en de teams en hun strategen erbij te betrekken, want als je bijvoorbeeld de mate van slijtage verandert, riskeer je dat alle races eenstoppers worden en dat teams allemaal dezelfde strategie volgen."

Isola ziet in die bandenslijtage dus juist mogelijkheden om de teams tot andere strategieën aan te zetten, wat de actie op de baan ten goede moet komen. "Als de slijtage afneemt, dan ben ik ervan overtuigd dat er een risico is op een trein op de baan. Als een coureur kan pushen, dan kan iedereen pushen. Het is voor iedereen dezelfde band. Ik begrijp de klachten van de coureurs over de hoge bandenslijtage omdat ze meer willen pushen. Dit is daarvan een duidelijke indicatie."