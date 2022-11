Wolff grapt: "F1-kwalificatie in Abu Dhabi mag het toilet in"

Nog geen week geleden stelde Mercedes in de Grand Prix van Brazilië onder leiding van George Russell een één-twee veilig, maar in de kwalificatie op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi kon de W13 het geweld van met name Red Bull Racing niet bijbenen. Ook Ferrari was een maatje te groot voor het Duitse merk. De mannen uit Brackley kijken tegen een kleine zeven tienden seconde achterstand aan. Lewis Hamilton pakte de vijfde startplek, één positie (0.003 seconde) voor ploegmaat George Russell.

Bij Sky Sports grapt Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Vandaag is het Wereld Toilet Dag. Dus wat mij betreft gaat deze [uitslag] het toilet in." De Oostenrijker stelt dat Mercedes het klusje ten opzichte van Ferrari simpelweg niet kon klaren. "Wij gingen achteruit, terwijl zij juist stappen maakten" vervolgt hij. "Wij kozen met het oog op de race voor veel downforce. Dat maakte ons zo traag op de rechte stukken. Dat hielp voor geen meter."

Mercedes mikt op race

De lay-out van het circuit in Abu Dhabi is juist perfect voor de Red Bull RB18. Wolff zegt dat Mercedes al wist dat het een lastig weekend zou worden, ondanks het resultaat in Brazilië. "De verwachtingen hier mochten niet afhangen van het resultaat in Brazilië", gaat hij verder. "Interlagos paste sowieso al goed bij onze wagen. Alles liep daar heel goed en soepeltjes. Abu Dhabi is wat dat betreft een van onze slechtere circuits. Het is niet zo erg als op hogesnelheidsbanen, maar toch is het allemaal niet ideaal. We zijn veel te traag in de kwalificatie. We verliezen zes tienden op de rechte stukken. Dat los je niet even op door een kleinere achtervleugel te monteren. Het is aerodynamische efficiëntie die de auto mist. Als we de achtervleugel verkleinen, zijn we weer niet snel genoeg in de bochten."

Wolff haalt wel troost uit het feit dat de simulaties overeenkomen met wat men in Abu Dhabi ziet. Het team hoopt het daarom zondag in de race beter te doen. "In zekere zin is het goed dat er een correlatie is tussen onze simulatie en het resultaat. Dat is het enige positieve dat ik kan zien. Ik hoop vooral dat we een sterke racewagen hebben die goed met de banden omgaat. Ook al wordt het misschien lastig om in te halen."

