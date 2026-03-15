Na de Grand Prix van China liet Verstappen opnieuw duidelijk blijken dat hij niet te spreken is over de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlander, die uitviel door een technisch probleem, stelde dat fans die van dit soort races genieten 'niet begrijpen waar racen om draait' en dat het huidige reglement fundamentele problemen kent. "Het is totaal niet leuk. Het is alsof je Mario Kart speelt. Dit is geen racen."

Volgens Verstappen hadden de coureurs al eerder serieus genomen moeten worden. Zelf waarschuwde hij al bij de Grand Prix van Oostenrijk in 2023 voor mogelijke problemen, nadat hij zijn eerste simulatorsessies met de regels voor 2026 had gedaan.

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt echter dat de kritiek van Verstappen samenhangt met de huidige situatie bij Red Bull. De viervoudig wereldkampioen kende zondag opnieuw een dramatische start en lag slechts zeventiende bij het ingaan van de eerste bocht. Verstappen werkte zich vervolgens weer naar voren, maar een uitvalbeurt maakte zijn frustrerende weekend in Shanghai compleet.

"Max zit op dit moment echt in een horrorshow", zei Wolff tegen de media in Shanghai, waaronder Motorsport.com. "Als je naar de onboardbeelden van zijn kwalificatieronde van gisteren kijkt, dan ziet die auto er gewoon verschrikkelijk uit om mee te rijden. Dat zie je duidelijk, terwijl het bij veel andere teams een ander verhaal is."

De Oostenrijker voegde eraan toe dat de race in Shanghai in zijn ogen juist behoorlijk vermakelijk was, met name door het gevecht tussen de twee Ferrari's en George Russell. "Vanuit entertainmentoogpunt denk ik dat wat we vandaag tussen Ferrari en Mercedes hebben gezien goed racen was – met veel inhaalacties", stelde hij. "We hebben ook tijden in de Formule 1 meegemaakt waarin er letterlijk niet ingehaald werd. Soms zijn we te nostalgisch over de goede oude tijd, maar ik denk dat het product op zichzelf op dit moment goed is. Ook in het middenveld hebben we best wat actie gezien en dat is volgens mij positief."

Wolff erkent wel dat bepaalde aspecten van de regels voor 2026 verbeterd kunnen worden, waaronder de noodzaak om lift and coast toe te passen in de kwalificatie. Dat laatste was vooral zichtbaar in Melbourne, waar coureurs richting bocht negen veel snelheid verloren door superclipping.

"De kwalificatieronden zijn anders geworden voor de coureurs. Voor iemand als Max, die altijd vol op de limiet rijdt, is lift and coast vast lastig te accepteren", aldus Wolff. "Maar het is ook deels een auto-specifiek probleem dat het effect versterkt. Want als je gewoon voor de tv zit te kijken, zou zelfs Max zeggen dat het vooraan best een interessante race was."

'Alle data laten zien dat fans het geweldig vinden'

Na de Grand Prix van Australië zei Wolff al dat de mening van coureurs uiteindelijk – zeker voor Formule 1-CEO Stefano Domenicali – minder zwaar weegt dan die van de fans. En volgens de Mercedes-teambaas zijn de eerste signalen in dat opzicht positief.

"Het zou natuurlijk mooi zijn om weer kwalificatieronden te hebben waarin de coureurs voluit gaan. Maar als je kijkt naar de fans, naar de sfeer op het circuit en het gejuich bij de inhaalacties, en ook naar de reacties op sociale media: de jongere fans en eigenlijk de meeste mensen uit alle doelgroepen genieten momenteel van de sport", stelde Wolff. "We kunnen natuurlijk altijd kijken hoe we dingen kunnen verbeteren. Maar op dit moment zeggen alle indicatoren en alle data dat mensen ervan houden. Daar heb ik ook met Stefano over gesproken en hij zegt hetzelfde."