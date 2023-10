Wolff: F1 heeft reality check nodig na verhogen boetes

De FIA heeft onlangs het internationaal sportreglement aangepast en daarbij de maximumboete van 250.000 euro naar één miljoen euro verhoogd. Dat kwam voor de coureurs als een nare verrassing. Enkele coureurs hebben namelijk aangekaart dat niet alle coureurs zoveel verdienen terwijl coureursvakbond-voorzitter George Russell stelde dat de FIA moet nadenken over de boodschap die zij willen zenden naar de fans. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich daar zorgen over. "Er moet een soort afschrikmiddel zijn voor ernstige overtredingen van de reglementen, maar niemand had verwacht dat dit zou gebeuren", zegt Wolff.

"Een miljoen... we moeten een reality check doen met het echte leven, of dat een adequate boete is of niet", voegt de Oostenrijker toe. "Volgens mij is een coureur nog nooit voor 250.000 euro beboet, dus het verhogen van het plafond is iets waarvan je moet begrijpen waar het vandaan komt. Ik denk niet dat we de Formule 1 willen afschilderen als iets waar het zo zwaar is dat coureurs boetes van een miljoen kunnen krijgen. Ik denk dat de helft van het veld deze niet eens zou kunnen betalen. Ik denk niet dat we moeten spelen met getallen die erg onwerkelijk lijken voor mensen die naar ons kijken", aldus Wolff.

Aston Martin-teambaas Mike Krack sluit zich aan bij Wolff en vindt ook dat de FIA 'terug naar de werkelijkheid' moet. "Ja, ik ben het vooral eens met wat Toto zei. Laten we met beide benen op de grond blijven in plaats van met zulke getallen te gooien. Toeschouwers betalen al een hoge prijs voor tickets en door met dit soort getallen te gooien zoals we dat nu doen... We moeten weer een klein beetje terug naar de realiteit. Er zijn veel coureurs die niet eens zo veel verdienen, dus ik weet niet waar dat vandaan is gekomen. Ik was ook verrast toen ik het las."

De FIA zegt dat het geld van boetes geïnvesteerd wordt in de basis van de autosport. Haas F1-teambaas Guenther steiner vindt dat de coureurs ook inspraak moeten hebben in waar het geld naartoe gaat. "Een aantal coureurs hebben dat al aangekaart: wat gebeurt er met dat geld? In veel sporten gaat het naar goede doelen. Als ik daar een stem in zou hebben, dan zou ik dat voorstellen. Als iemand dit soort hoge boetes moeten betalen, zou hij op zijn minst betrokken moeten zijn bij waar het naartoe gaat, naar een goed doel dat hij leuk vindt of iets dergelijks." Zoiets gebeurde eerder al toen Lewis Hamilton het FIA-gala van 2021 miste en 50.000 euro boete kreeg. In samenspraak met FIA-president Mohammed Ben Sulayem werd dat geld gedoneerd aan een kansarme student.