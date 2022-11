Wolff: "F1 2022 minder pijnlijk dan verloren titelstrijd in 2021"

Voor de eerste keer in acht Formule 1-seizoenen heeft Mercedes het constructeurskampioenschap over moeten geven aan Red Bull Racing. Het was voor het eerst sinds 2013 dat Mercedes geen van beide titels won. Hoewel 2022 met een tricky W13 regelmatig voor hoofdpijn zorgde, stelt chef Toto Wolff dat het afgelopen seizoen minder pijnlijk was dan 2021. Toen zag de Oostenrijker dat Lewis Hamilton op een controversiële manier het kampioenschap verloor aan Max Verstappen.

Op de vraag van Motorsport.com welke van de laatste twee seizoenen het meest pijnlijk was, antwoordt hij: "Vorig jaar. Zonder twijfel. We waren toen echt sterk. Maar de manier waarop het toen in een paar seconden beslist werd, we wisten toen dat dat het was. Het ligt buiten je macht en hebt het niet in eigen hand. Dit was de eerste keer in mijn volwassen leven dat ik echt de controle verloor. Om eerlijk te zijn ging dat helemaal tegen mijn eigen natuur in."

Wolff doelt met dat laatste op zijn eigen emoties. Dit jaar was volgens de chef alles makkelijker te accepteren, omdat de performance er sowieso niet echt was. "Qua emoties was het nu een stuk rustiger", gaat hij verder. "Bij de start van het jaar wisten we al dat de auto niet goed genoeg was. Langzaam kregen we er meer grip op. We pelden er elke keer een laagje af. Op het moment dat we dachten het probleem te hebben opgelost, stond het volgende probleem alweer klaar. Toen lukte het ons om middels correlatie te achterhalen waar de auto kon presteren. We legden de focus specifiek op die circuits. Abu Dhabi zou sowieso al lastig worden, daar werd het een kwestie van de schade beperken. Vorig jaar lag Abu Dhabi buiten onze macht. Wij wisten voor dit jaar dat we het fout hadden en anderen niet. Uiteindelijk draait het om presteren en op deze manier is het seizoen geëindigd. Het is prima."

Hamilton exceptioneel

Lewis Hamilton won in 2022 voor het eerst sinds zijn debuutjaar in 2007 geen F1 Grand Prix. Daarmee is er een einde gekomen aan die reeks. De Brit finishte ook 35 punten achter George Russell, die dit jaar voor het eerst voltijd in een Mercedes reed, in het kampioenschap. Wolff stelt dat Hamiltons grootste prestaties buiten het circuit behaald werden. "Hij was dit jaar echt goed", gaat de teambaas verder. "Je verwacht van een wereldkampioen, die zijn titel is verloren, dat hij terugkomt en iedereen naar de gallemiezen rijdt. Wij gaven hem helaas niet de auto om dat te kunnen doen. Hij hield ons echter gemotiveerd met zijn energie tijdens de briefings. Zelfs op dagen die voor hem lastig waren. Dat negatieve record is niet zo belangrijk. Het gaat er meer om dat je de boel klaarstoomt voor het volgende seizoen. De samenwerking met George verliep ook top. Samen hebben ze de auto weten te ontwikkelen. Ik ken Lewis al tien jaar en als mens is hij fantastisch. Exceptioneler dan al zijn prestaties in de auto. Zijn houding en mindset zijn naar mijn mening briljant."