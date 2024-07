Wolff euforisch na F1-zege Hamilton op Silverstone: "Een sprookje"

Na een droogte van ongeveer tweeënhalf jaar heeft Lewis Hamilton weer een Formule 1-race gewonnen. Om het nog mooier te maken behaalde de zevenvoudig wereldkampioen die overwinning op het circuit van Silverstone, waar hij nu negen keer de beste is geweest. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij met de overwinning van Hamilton. "Het belangrijkste is dat dit een perfect afscheidscadeau is voor Lewis. Hij wint voor de Britse fans de Grand Prix in zijn laatste race hier voor Mercedes", vertelt de Oostenrijker in gesprek met ORF. "Dit voelt een beetje als een sprookje."

Wolff benadrukt hoe belangrijk de zege voor zowel het team als de coureur zelf is. "We gaan op een moment naar deze Grand Prix terugkijken en denken aan hoe mooi we dit op Britse bodem samen met Lewis hebben afgerond", aldus de topman. "Ik wil nu echter nog niet te veel nadenken [over het naderende afscheid], want ik wil dit resultaat vieren."

In de race werd het in de slotfase nog enigszins spannend met Max Verstappen op de harde band. "Ik denk dat hij de betere band had. De keuze om niet voor die band te gaan was verkeerd. Hij [Max] kon blijven pushen, zelfs in de snelle bochten. Daardoor kon hij aardig in de buurt komen", aldus de 52-jarige Mercedes-baas.

Mercedes wil reeks voortzetten

Het is voor Mercedes de overwinning op rij, nadat George Russell in Oostenrijk de sterkste was. Of het betekent dat de Duitse renstal nu elke race kan winnen, durft Wolff nog niet te zeggen. "De vorige race profiteerden we van een crash [tussen Verstappen en Lando Norris], maar vandaag controleerden we de race onder alle omstandigheden", aldus de man uit Wenen. "Het laat zien dat we mee kunnen doen met de topteams. Ik hoop dat we dat de komende races weer kunnen laten zien, inclusief een hele warme in Hongarije. De omstandigheden zullen daar volledig anders zijn."