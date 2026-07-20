Wolff erkent sterkste F1-motor voor Mercedes, Red Bull is het eens

Toto Wolff heeft toegegeven dat Mercedes de sterkste power unit in de Formule 1 heeft, wat de interesse van Red Bull heeft gewekt, nu de ADUO-monitoring opnieuw in de schijnwerpers staat.

Een van de grote politieke hete hangijzers van het nieuwe F1-tijdperk is ADUO geweest, toen de FIA onthulde dat Red Bull-Ford Powertrains als de benchmark op de grid werd beschouwd en niet Mercedes. Nadat de FIA haar beoordeling uitsluitend op de V6-motor had gebaseerd, in tegenstelling tot wat zij liever had gedaan toen de regels werden opgesteld, werd de FIA door Red Bull aangezet tot een herziening van haar resultaten.

Hoewel Red Bull heeft geaccepteerd dat het de resultaten niet zal kunnen veranderen, blijft het volhouden dat Mercedes de sterkste power unit heeft en heeft het zorgen geuit dat het klem kan komen te zitten doordat rivalen elementen kunnen upgraden, maar in theorie het niveau van hun V6 niet mogen verhogen om Red Bull bovenaan ADUO te houden.

Nieuwe intrige in de saga ontstond na de Belgische GP, toen Mercedes-teambaas Wolff openlijk stelde dat zijn team de sterkste power unit heeft terwijl hij sprak over de aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen.

“We hadden een probleem op alle Mercedes-motoren waardoor we vermogen tekortkwamen op het rechte stuk en dat heeft hem [Russell] zwaar geraakt, dat komt 100% voor onze rekening,” zei Wolff tegen Sky Sports F1 over Russells probleem met de topsnelheid, dat leidde tot contact met Lewis Hamilton en zijn uitvalbeurt in de race op Spa.

“We doen als team ons uiterste best, we hebben de krachtigste power unit, we hebben een sterke auto die in staat is om te winnen, iedereen geeft het maximale om de fouten te minimaliseren en toch gebeurt het omdat wij mensen aan het werk zijn.

“We hebben Kimi in Silverstone teleurgesteld, waar George een podium pakte dat misschien beter was dan het resultaat had moeten zijn, en vervolgens viel de ene uit in Montreal, de andere viel uit in Barcelona, dat is een beetje het verhaal van ons seizoen hier. Het is een technische sport, een mechanische sport.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Toen Red Bull-teambaas Laurent Mekies op Wolffs bekentenis werd gewezen, was hij het daar volledig mee eens, terwijl hij zinspeelde op de afsluiting van de tweede ADUO-periode na de Hongaarse GP komend weekend.

“Toto heeft gelijk. Ik denk ook dat zij de krachtigste power unit hebben,” zei Mekies na de Belgische GP. “En zeker hadden ze dit weekend opnieuw een aanzienlijk voordeel op het rechte stuk.

“Maar het is niet het eerste weekend. Ze hebben de meeste weekenden een voordeel op het rechte stuk. En dit weekend iets meer door de gevoeligheid van het circuit. Dus we zullen zien wat er gebeurt. Zoals je zei, sluit de tweede periode over een week in Budapest. We zullen zien wat er gebeurt.”

Veel ADUO om niets

In de eerste ADUO-periode werd Red Bull-Ford Powertrains bovenaan de V6-krachtsranglijst geplaatst, met Mercedes op een achterstand van tussen de 2-4%, wat betekent dat het recht heeft op één extra upgrade dit jaar en nog één volgend seizoen. Ferrari, Audi en Honda worden geacht meer dan 4% achter te liggen en kunnen dit seizoen twee upgrades benutten en volgend jaar nog twee.

De tweede ADUO-periode begon vanaf de Grand Prix van Monaco en eindigt volgende week bij de Hongaarse GP, wat betekent dat de resultaten in theorie uiterlijk twee weken later worden gecommuniceerd. De resultaten van de eerste ADUO-periode zijn echter nog altijd niet officieel gepubliceerd te midden van de herziening door Red Bull.

Daarom zullen alle ogen na de Hongaarse GP gericht zijn op de FIA voor de resultaten van de tweede ADUO-periode en of er wijzigingen zijn aangebracht waardoor Mercedes bovenaan de ranglijst kan komen te staan. Als dat het geval zou zijn, zou Red Bulls power unit nog steeds minstens 2% achter moeten liggen op Mercedes om in aanmerking te komen voor de upgrademogelijkheden.

Aanvullende verslaggeving door Ronald Vording