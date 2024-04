Wolff: Enkele grote verschuivingen op F1-rijdersmarkt aanstaande

Na enkele seizoenen van relatieve rust is er dit jaar veel meer beweging op de rijdersmarkt. Lewis Hamilton beet afgelopen winter het spits af door aan te kondigen dat hij voor 2025 naar Ferrari overstapt. Dit betekende dat Mercedes op zoek moet naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen en Carlos Sainz zijn heil elders moet zoeken. Ondertussen wordt er ook naar Fernando Alonso gekeken, aangezien zijn contract bij Aston Martin na dit seizoen afloopt, en is er in de voorbije periode veel gezegd en geschreven over Max Verstappen, die naar verluidt een clausule in zijn contract heeft waardoor hij mogelijk eerder bij Red Bull kan vertrekken.

Toto Wolff bevestigde vrijdag tijdens de teambazenpersconferentie op het circuit van Suzuka dat Mercedes inmiddels nog maar een paar namen op het lijstje met kandidaten voor 2025 staan. Om hoeveel rijders het gaat en wie het zijn, daarover wilde de Oostenrijker uiteraard geen mededelingen doen. Maar over het algemeen wordt aangenomen dat Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli een van de coureurs is die overwogen wordt. Onlangs werd bekend dat het Italiaanse talent op 16 april zijn eerste meters met een Formule 1-auto zal maken. Hij zal dan in totaal twee dagen op de Red Bull Ring testen met de Mercedes W12, waarmee de Duitse fabrieksformatie in 2021 reed.

Wolff ontkent dat Mercedes Antonelli versneld wil klaarstomen voor de koningsklasse. “Het Formule 1-programma voor Kimi staat al geruime tijd en is over de afgelopen paar weken niet drastisch veranderd”, zegt hij. “Het enige wat we gedaan hebben, is dat we meer dagen hebben toegevoegd. Wat er in de komende paar maanden gebeurt, stond echter al gepland en staat ook los van of hij volgend jaar in een Formule 1-auto zit of niet.”

“We doen een paar testdagen met hem zodat hij kan wennen aan een Formule 1-auto”, licht Wolff de plannen voor Antonelli toe. “Hij zal de eerste keer in Oostenrijk met de auto van 2021 rijden.” Met een kleine glimlach: “We willen dat hij eerst ervaart hoe een heel goede auto voelt, voordat we hem in de 2022-bolide zetten.” Om daarna op serieuze toon verder te gaan: “Hij is al lange tijd bij ons en we kijken ernaar uit om te zien wat hij in een F1-auto kan.” De indrukwekkende invalbeurt van Oliver Bearman bij Ferrari geeft Mercedes het vertrouwen dat Antonelli zich ook wel zal redden in een Formule 1-wagen. Wolff: “Het was verfrissend om te zien hoe competitief Oliver Bearman was in Saudi-Arabië, zonder veel tijd om te trainen en op een snel en gecompliceerd circuit. Hij zat er goed bij. Kimi zal het dus ook wel prima doen.”

'Vettel iemand die je nooit kunt uitsluiten'

Ondertussen wordt ook Sebastian Vettel genoemd als mogelijke opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. “Ik zou het geweldig vinden als Seb terugkeert”, liet Hamilton daar donderdag over weten. “Hij zou een geweldige optie zijn voor het team: een Duitse coureur, iemand die meerdere wereldtitels heeft gewonnen, iemand die geweldige normen en waarden heeft en iemand die een team op sleeptouw kan nemen. Ik zou hem graag zien terugkeren.”

Wolff was er eerder snel bij om een mogelijke F1-terugkeer van Vettel bij Mercedes naar het rijk der fabelen te verwijzen. In Japan klinkt een iets ander geluid: “Sebastian is iemand die je nooit kunt uitsluiten. Hij heeft een fenomenale staat van dienst. En het kan soms ook goed zijn om een break te nemen, om nog eens goed te kijken naar wat je belangrijk vindt en wat je motiveert.”

Een bekendmaking over wie volgend jaar de teamgenoot is van George Russell, zal voorlopig niet komen. “Zoals ik eerder al zei, hebben we nog geen beslissing genomen. En het is ook niet niet ons plan om dat in de komende paar weken te gaan doen”, aldus Wolff, die volop beweging ziet op de rijdersmarkt. “Ik weet dat de rijdersmarkt erg dynamisch is. Er staan een paar van de zeer goede jongens op het punt om bij een ander team te tekenen. We willen doorgaan met het voeren van gesprekken en onze opties open houden. Het is veel te vroeg voor ons om ons aan een coureur te committeren, of diegene nu heel jong of zeer ervaren is. In de komende paar maanden krijgen we meer aanwijzingen.”