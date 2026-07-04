Wolff: "Emotionele" Vasseur heeft mijn opmerkingen over Ferrari verkeerd begrepen

Het is een verhaal dat zich gedurende het weekend van de Britse Grand Prix heeft ontwikkeld, nadat Wolff vorig weekend in Oostenrijk had aangegeven verrast te zijn door de manier waarop Ferrari dit jaar voortdurend upgrades heeft geïntroduceerd.

Dat volgde nadat de Scuderia in juni in Barcelona een tweede updatepakket van 2026 had meegenomen, waarna Lewis Hamilton in Catalonië een einde maakte aan Mercedes’ perfecte seizoensstart. “We zijn enigszins verrast dat Ferrari op deze manier zulke grote updates aan de auto kan blijven brengen”, zei de Mercedes-teambaas op de Red Bull Ring.

“Naar mijn mening moeten ze binnenkort toch wel door hun budgetplafond heen zijn, want wij kunnen dat niet. Wij hebben simpelweg niet genoeg ruimte binnen het budgetplafond om op die manier zoveel nieuwe onderdelen mee te brengen.”

Die opmerkingen schoten Vasseur duidelijk in het verkeerde keelgat. Op vrijdag in Silverstone sloeg de Ferrari-teambaas terug door te stellen dat Wolff Ferrari er impliciet van beschuldigde vals te spelen door deze upgrades al vroeg in het seizoen te introduceren. “Ik vond het nogal ironisch, zeker omdat het van Toto en Mercedes komt”, zei de Ferrari-teambaas.

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“Wanneer Red Bull ontwikkelt of wanneer Mercedes ontwikkelt, zijn het genieën. Wanneer wij ontwikkelen, spelen we vals. Ik denk dat iedereen daar eens rustig mee moet doen. We hebben niet meer onderdelen meegenomen dan Red Bull of welk ander team dan ook. Ik weet niet of het als grap bedoeld was, maar... Als je denkt dat we over het budgetplafond heen gaan, dan komt het voor mij wel in die richting [dat Ferrari van valsspelen wordt beschuldigd].”

Na de kwalificatie voor de Britse Grand Prix, waarin Mercedes-coureur Kimi Antonelli poleposition veroverde voor Ferrari-duo Charles Leclerc en Lewis Hamilton, werd Wolff gevraagd naar de reactie van Vasseur. “Fred is heel emotioneel”, vertelde Wolff aan Sky Sports. “Als hij mijn opmerkingen had gelezen, in plaats van alleen de kop, dan had hij gezien dat wat ik zei slechts een observatie was. Ik vond het simpelweg interessant om te zien hoeveel updates je aan het einde van het seizoen nog kunt introduceren.

“Maar goed, dat is de emotie die we allemaal hebben en de passie voor het succes van ons team. Daar heb ik geen enkel probleem mee.” Gevraagd of Vasseur zijn opmerkingen daarmee uit hun verband had getrokken, antwoordde Wolff: “Ik weet dat het verkeerd is begrepen. Als ik iets wil zeggen dat op een bepaalde manier moet worden opgevat, dan zorg ik daar ook wel voor. Maar in dit geval was dat absoluut niet mijn bedoeling.”

Het zal niemand verbazen dat deze woordenwisseling plaatsvindt tussen de twee momenteel dominante teams in de Formule 1, al staan Wolff en Vasseur er juist om bekend dat ze al jarenlang goede vrienden zijn. Toch verwacht Vasseur niet dat dit gevolgen zal hebben voor die vriendschap. Tegenover Sky Sports Duitsland liet hij weten: “We hebben tijdens de zomerstop wel tijd om erover te praten.” De zomerstop begint in augustus, na de Grands Prix van Silverstone, Spa-Francorchamps en Boedapest.

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