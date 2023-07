Wolff: Eerste seizoenshelft met ups, downs en positieve punten

De eerste seizoenshelft is na de komende twee races achter de rug. Achter het dominante Red Bull staat Mercedes tweede in het constructeurskampioenschap, met een kleine voorsprong op Aston Martin en Ferrari. Het F1-team komt naar Hongarije na een goede Britse GP, waar Lewis Hamilton derde werd en George Russell als vijfde finishte.

Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Hongarije blikt Mercedes-teambaas Toto Wolff terug op de eerste helft van het seizoen: "Het ging met ups en downs, maar we kunnen positieve punten meenemen. In Silverstone hebben we meer punten gescoord dan onze naaste rivalen. We konden om een podiumplek strijden en hebben onze plek in het constructeurskampioenschap verstevigd. Het is echter wel zo dat de volgorde van de teams elk weekend anders is. We moeten meer performance zien te krijgen uit de auto, om zo ook voor de overwinningen te kunnen gaan."

De Oostenrijker ziet dat meerdere teams de laatste paar races met grote updates naar de circuits afreisden: "Dat zorgde ervoor dat we in meerdere gevechten terecht zijn gekomen, zeker met McLaren. Het is indrukwekkend om te zien en het zorgt dat wij ook geloven dat we een grote stap kunnen zetten. We houden van een uitdaging en zullen de stappen die gezet moeten worden op ons moment zetten."

Vooruitblik Hongarije

Voor Hongarije weet Wolff niet helemaal wat Mercedes kan verwachten. "De Hungaroring is heel anders dan Silverstone. Het is interessant om te zien hoe onze updates werken in langzamere bochten met een grotere radius. We bewaren goede herinneringen aan Hongarije. George haalde vorig seizoen hier zijn eerste pole en we als team haalden we een dubbel podium. Het is ook al tien jaar geleden dat Lewis zijn eerste race voor ons hier won. Het is dus een baan vol goede herinneringen."

De 51-jarige teambaas hoopt dat zijn team op de baan in Boedapest weer de concurrentie te snel af kan zijn: "We willen het momentum vanuit Silverstone meenemen en het gevecht van onze rivalen winnen."