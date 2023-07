Red Bull is bezig aan een bijzonder sterk jaar in de Formule 1. Het team uit Milton Keynes heeft dit seizoen tot dusver alle Grands Prix gewonnen. In Hongarije triomfeerde de renstal voor de twaalfde opeenvolgde keer, waarmee het record van McLaren uit 1988 na 35 jaar was gesneuveld.

De dominantie van Red Bull valt niet bij iedereen in goede aarde. Zo wordt gevreesd dat de aandacht voor de Formule 1 zal afnemen nu er nauwelijks strijd is aan de voorkant van het veld, terwijl de populariteit van de sport de laatste jaren juist toenam. Dominantie in de Formule 1 is echter van alle tijden. Zo was het van 2014 tot en met 2020 nog Mercedes die de dienst uitmaakte in de koningsklasse.

“Ik weet niet in hoeverre onze dominantie eerder te vergelijken valt met die van Red Bull nu. Er zaten waarschijnlijk wel jaren tussen waarop we op een vergelijkbare manier domineerden”, zegt Wolff in Spa tegenover onder andere Motorsport.com. “Maar bij ons had je tenminste nog twee auto’s die met elkaar vochten. Dat zorgde nog voor een beetje entertainment voor iedereen. Maar daar is op dit moment geen sprake van.”

Van de elf Grands Prix die tot dusver zijn gehouden in 2023, werden er negen door Max Verstappen gewonnen. Sergio Perez trok aan het begin van het seizoen in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan aan het langste eind, maar weet sindsdien geen partij meer te bieden aan de Nederlander. “Het is wat het is”, verzucht de Oostenrijker. “Het is aan ons om terug te vechten. Hadden we het huidige verschil verwacht? Zeker niet. En het lijkt erop dat ze met hun laatste upgrade opnieuw iets hebben gevonden. Maar zoals ik al eerder zei, wij zullen de schouders eronder moeten zetten en zo goed mogelijk werk zien te leveren.”

No blame culture

Mercedes gaat er altijd prat op dat men een no blame culture hanteert. Als er een fout wordt gemaakt, wordt niemand daar persoonlijk op aangekeken. Het team heeft het sinds de introductie van het huidige aerodynamische pakket in 2022 echter moeilijk. Gevraagd of het lastig wordt om deze cultuur in stand te houden nu Mercedes voor het tweede jaar op rij niet om de titel meedoet? Wolff: “Het is een menselijke reactie dat als er iets verkeerd gaat, je iemand daar de schuld van wil geven, omdat het bij jezelf de druk eraf haalt. We willen daar verre van blijven. Maar als het goed gaat, is het natuurlijk makkelijker om te zeggen dat je dat niet doet. Als het vreselijk slecht gaat, zoals vorig jaar en op sommige momenten dit jaar, moet je jezelf echt contant herinneren aan je eigen waarden, dat we het probleem de schuld geven en niet de persoon.”

De eindverantwoordelijkheid ligt in alle gevallen bij de teambaas. “In de basis is het allemaal mijn fout”, weet Wolff. “Als we een slechte pitstop hebben, ligt het niet aan de monteur, maar komt het doordat de apparatuur waarmee hij werkt niet top is of omdat de training niet goed genoeg is geweest of omdat de wielmoeren niet zijn zoals ze moeten zijn. Uiteindelijk valt het altijd wel ergens naar te herleiden. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat iemand kan floreren in zijn rol.”