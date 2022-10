Wolff: "Het DNA van de F1-auto voor 2023 gaat zeker veranderen"

Mercedes nam diverse nieuwe onderdelen mee naar de Grand Prix van Amerika, waaronder een aangepakte voorvleugel. Voorafgaand aan het weekend liet het Duitse merk al weten dat dit de laatste grote update van het seizoen zou zijn. De upgrade bleek goed te werken. Lewis Hamilton leidde op een bepaald moment de Grand Prix, alvorens hij werd ingehaald door Max Verstappen. De Brit kreeg het wel voor elkaar nog een tijdje aan te haken bij de Nederlander. Dat was eigenlijk de bevestiging dat de nieuwe onderdelen hun werk deden. Teambaas Toto Wolff bevestigt dit. "Daarnaast was ook Lewis sterk", aldus de Oostenrijker. "Voor wat betreft de updates: soms verwachten we een te grote stap, maar dit weekend was het prima. In de kwalificatie was een sterk rondje mogelijk, al slaagden onze coureurs er niet in één samen te brengen. Maar ik denk dat weer beter zijn geworden. Zolang het allemaal opwaarts gaat, is het vergelijkbaar met een aandelenkoers. Het gaat op en neer."

Hamilton liet na afloop van de wedstrijd weten niets tegen de snelheid van de Red Bull RB18 van de regerend wereldkampioen te kunnen beginnen. Is dit iets wat Mercedes wil aanpakken voor 2023? "Daar zijn een aantal redenen voor", vervolgt Wolff. "Allereerst is de auto te draggy. Dat is zeker iets wat we voor volgend seizoen moeten oplossen. Hierbij speelt het budgetplafond wel een grote rol. We kunnen nu niet oneindig nieuwe onderdelen produceren of oneindig veel tijd spenderen in de windtunnel. Dat is dus iets voor volgend jaar." Op de vraag van Motorsport.com of de meegebrachte updates de richting bepalen voor volgend jaar of dat deze weg al vaststaat, antwoordt de chef. "Nee. We gaan het DNA van de auto voor 2023 veranderen. Dat staat vast. Dit betekent niet per se dat het bodywork helemaal verandert, maar de architectuur van de auto wordt wel aangepakt."

Red Bull Racing bemachtigde in Austin de constructeurstitel, waardoor dit team in 2023 minder tijd mag spenderen in de windtunnel dan Mercedes. Is dit een voordeel voor de mannen uit Brackley? "Ja, wat dat betreft was dat dit jaar voor ons een groot nadeel. Wij wonnen in 2021 bij de constructeurs. Hierdoor hadden we zeven procent minder windtunnel tijd dan Red Bull en nog veel minder dan Ferrari. Nu gaat dat andersom zijn. In vergelijking met Red Bull krijgen wij veertien procent meer tijd als we derde worden. Dit is exact waarom de reglementen op deze manier zijn vastgesteld. Het geeft ons de kans om er voordeel uit te halen en terug te komen."

