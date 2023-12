Het Formule 1-team begon vol met ambities aan het 2023-seizoen en hoopte Red Bull Racing serieus uit te dagen voor de winst en de titels. In de praktijk bleek het ijdele hoop, want de achterstand op de Oostenrijkse concurrent bleek alleen maar groter dan in 2022. Onderaan de streep heeft Mercedes afgelopen seizoen zelfs geen enkele overwinning gepakt en was de teleurstelling bij de formatie uit Brackley ook groot. Als pleister op de wond werd nog wel de tweede plek bij de constructeurs bemachtigd, maar voor teambaas Toto Wolff was er weinig te vieren. In een terugblik op de sociale media van de renstal blikt de man uit Wenen terug op 2023 en wat in het matige seizoen de beste race was. De Oostenrijker antwoordt op die vraag met een opvallende race. "Dit gaat wat raar klinken, omdat we daar gediskwalificeerd werden, maar Austin", aldus de topman.

Tijdens de Grand Prix van Amerika op het circuit van Austin kon Lewis Hamilton de oppermachtige Red Bull van Max Verstappen op relatief korte afstand volgen en kwam de Brit verdienstelijk als tweede over de streep. Na afloop van de race bleek echter dat de vloer van de Mercedes W14 te ver gesleten was. Toch kijkt Wolff naar die race met de beste gevoelens terug. "We hadden daar een upgradepakket mee en dat werkte heel goed. We waren op jacht naar de leider", herinnert de invloedrijke teambaas zich. "Je kunt achteraf zeggen dat we te laag reden en gediskwalificeerd werden, maar de performance was er en het was een weekend waar we van genoten. Ik zeg altijd dat ik liever een snelle auto heb die niet helemaal goed afgesteld is."

Ondanks dat er kort na de race een feestje losbarstte door de tweede plek van Hamilton, werd die dus niet veel later afgepakt. Toch denkt Wolff dat het team terecht even blij was, zeker gezien waar Mercedes aan het begin van het jaar stond. "Dat weekend liet zien dat de correlatie tussen wat de windtunnel laat zien en wat er op de baan gebeurt goed is. Overall was het dus goed", noemt de 51-jarige teambaas.