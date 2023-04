Het contract van Lewis Hamilton loopt, net als dat van teamgenoot George Russell, eind dit jaar af. Mercedes hoopt uiteraard door te gaan met het rijdersduo en een contractverlenging voor Russell lijkt zo goed als zeker, wat in mindere mate voor de zevenvoudig wereldkampioen geldt. Het team was van plan om deze contractuele zaken in de winter te regelen, maar de gesprekken tussen Wolff en Hamilton zijn voorlopig in de ijskast gezet totdat er een geschikt moment gevonden kan worden.

Maar omdat Hamilton geen duidelijke toezegging heeft gedaan over zijn plannen voor 2024, loopt Mercedes het risico dat er geen geschikte vervanger beschikbaar is als de zevenvoudig wereldkampioen te laat besluit om niet door te gaan. Mercedes ziet graag een handtekening van Hamilton onder een nieuw contract, maar Wolff maakt zich voorlopig nog geen zorgen. Hij is dusdanig ontspannen dat hij nog niet eens denkt aan alternatieven.

In een exclusief gesprek met Motorsport.com zegt Wolff: "Het klinkt misschien naïef, maar ik heb echt moeite om aan een plan B te denken, aangezien plan A nog steeds mijn favoriet is. Ik wil niet met andere coureurs in gesprek gaan omdat ik blij ben met de huidige coureurs, dat staat vast. Op dit moment is er geen plan B. Het is Lewis."

Wolff geeft toe dat het niet ideaal zou zijn voor Mercedes als het eind dit jaar ineens naar een nieuwe coureur moet zoeken, maar de Oostenrijker is er zeker van dat Hamilton het tijdig zal laten weten als hij besluit te stoppen. "Hij zou het ons op tijd laten weten", stelt Wolff. "Ik denk niet dat Lewis zou zeggen: 'Ik kan dit niet meer, ik ben hier morgen weg.' Hij zou altijd de verantwoordelijkheid voor het team voelen. Hij zou het team niet zomaar achterlaten. Coureurs kunnen altijd dat soort beslissingen nemen, maar hij zou ons niet in de steek laten. Maar als je gelooft dat jouw team aantrekkelijk is voor anderen, zul je wel oplossingen vinden."

Hamilton heeft de afgelopen tijd benadrukt dat hij niet van plan is om te stoppen en dat hij voorlopig nog wel door wil met Mercedes. De tegenvallende resultaten van de afgelopen twee jaar zorgen voor wat onzekerheid over die plannen, al benadrukte de Brit in Saudi-Arabië dat hij niet denkt aan stoppen. "Ik hou van dit team. Ik ben iedereen in het team dankbaar. Ik ben niet van plan om ergens anders naartoe te gaan en ik zie mezelf niet stoppen, zo zit ik niet in elkaar. Ik probeer geduldig te blijven en werk samen met het team om de situatie te verbeteren. Dat is alles wat ik kan zeggen. Ik ga nergens anders heen."