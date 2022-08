Wolff: “Ik denk nog elke dag aan Abu Dhabi”

Lewis Hamilton leek vorig seizoen op weg naar zijn achtste wereldtitel. Hij domineerde het grootste deel van de finale op het Yas Marina Circuit. De race werd echter op zijn kop gezet toen Nicholas Latifi crashte en een safety car veroorzaakte. Mercedes haalde Hamilton niet naar binnen voor verse banden. Red Bull deed dat wel met Max Verstappen. Die had daardoor veel meer snelheid na de herstart, die vrij onverwacht toch nog kwam. Toenmalig wedstrijdleider Michael Masi week af van de standaard procedures en haalde slechts een paar achterblijvers weg om de race alsnog te kunnen hervatten. Volgens de regels zou de race een ronde later hervat moeten zijn. Verstappen pakte zodoende zijn eerste wereldtitel, Hamilton bleef met lege handen achter.

Mercedes ging wel in protest, maar zette uiteindelijk niet door. De FIA onderzocht het voorval en Masi werd aan de kant gezet. Ook heeft de FIA de manier waarop de races begeleid worden veranderd. Het beslissende moment in de titelstrijd van 2021 komt echter nog regelmatig terug op internet, in interviews en op televisie. Om die reden kan ook Wolff het nog maar moeilijk loslaten. “Ik denk er nog elke dag aan”, stelt hij in een interview met Motorsport.com. “Maar ik heb vrede met het kampioenschap van Max, hij is de verdiende kampioen. Hoe het uitpakte, ik denk dat ik gehecht ben aan eerlijkheid, zeker op sportief vlak. Dat is waarom ik deze sport zo liefheb. Op die dag werd dat helemaal overhoop geschopt.”

Masi heeft recent bij zijn afscheid van de FIA een Non-Disclosure Agreement getekend waarin staat dat hij er nooit over mag praten. Het is een poging van de FIA om er een streep onder te zetten, ondanks dat nog altijd niet duidelijk is wat er die dag in Abu Dhabi precies gebeurde. Ook het nieuwe systeem van de wedstrijdleiding is nog niet helemaal waterdicht gebleken. Daarnaast zijn er vraagtekens gezet achter de aanpak en houding van FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Terugkijkend op het werk van de FIA sinds de gebeurtenissen in Abu Dhabi, zegt Wolff: “Ik denk dat Mohammed Ben Sulayem met zijn manier van het inhuren en aantrekken van mensen een duidelijke route heeft laten zien. Elke persoonlijkheid heeft zo zijn nadelen. Ik denk dat het eerste doel was om transparant te zijn, een goede manier te vinden om de sport te helpen. Dat is wat er zeker gaande is. Gaan er wat dat betreft nog obstakels komen die Mohammed in zijn organisatie moet oplossen? Zeker weten, maar ik ben tevreden met hoe het nu gaat. Ze staan open voor feedback, maar zijn niet vooringenomen. Ze zijn transparant, eerlijk en integer.”