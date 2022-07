In het derde kwalificatiesegment op de Red Bull Ring ging het volledig mis voor Mercedes. Eerst klapte Lewis Hamilton met een behoorlijke snelheid in de banden. Na een rode vlag ging het ook mis bij teamgenoot George Russell. Beide rijders waren tot dat moment goed onderweg in de kwalificatie voor de sprintrace van de Grand Prix van Oostenrijk.

De schade is aanzienlijk, zo laat teambaas Toto Wolff op zaterdagochtend weten. Zo moeten beide wagens voorzien worden van een nieuwe vloer, krijgt Russell een nieuwe achtervleugel en worden beide wagens opgelapt “met diverse nieuwe onderdelen en elementen”. De Oostenrijker grapt als een boer met kiespijn: “Het leek gisteren alsof iemand een Lego-auto op de vloer had laten vallen.” Ook stelde hij gekscherend dat de verhoging van het budgetplafond, die op vrijdag overeen werd gekomen, nu al voor een derde besteed is.

Desondanks neemt hij zijn rijders niets kwalijk: “We hadden een competitieve auto. De laatste bochten waarin Lewis aanviel, waren de snelste van allemaal. Hadden we mee kunnen doen om pole-position? Ik weet het niet, maar we hadden mogelijk binnen een tiende of anderhalve tiende van de top kunnen staan op een circuit waar we voorheen niet zo goed gingen. Dus dat is een verbetering. Ik zie liever twee auto’s die om pole vechten in de muur dan een auto die op P8 staat en rijdt als ‘Steady Eddie’.”

