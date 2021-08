Wolff: Crash Bottas in Hongarije niet van invloed op rijderskeuze

Tot de start van de Grand Prix van Hongarije was Valtteri Bottas bezig aan een prima weekend op de baan bij Boedapest. De Fin reed de snelste tijd op de eerste dag op de Hungaroring en sleepte in de kwalificatie de tweede startplek in de wacht. Op zondag kwam hij op een natte baan echter bijzonder moeizaam van zijn plek bij de start. Max Verstappen was hem onmiddellijk voorbij, waarna ook Sergio Perez en Lando Norris de coureur uit Nastola op het rechte stuk passeerden. Bij de eerste bocht miste Bottas echter compleet zijn rempunt, met flink wat ellende tot gevolg. De Fin had behalve zichzelf ook Norris en Perez uit de race gereden en Verstappen flink wat schade bezorgd. De actie van Bottas werd bestraft met een gridpenalty van vijf plaatsen voor de eerstvolgende race in België, op 29 augustus.

Hoewel Bottas bij de eerste bocht twee Red Bulls onschadelijk maakte, was de crash vooral nadelig voor hemzelf. Niet alleen vanwege de gridstraf voor Spa, maar ook omdat zijn toekomst bij Mercedes op het moment hoogst onzeker is. Vooralsnog lijkt het er namelijk sterk op dat Williams-coureur George Russell zijn plaatstje bij het fabrieksteam overneemt. Formeel is er echter nog geen knoop doorgehakt over het tweede zitje naast Lewis Hamilton en volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff hoeft Bottas niet bang te zijn dat het moment in Hongarije wordt meegenomen in de rijderskeuze. “Nee, het was een onfortuinlijke fout met grote gevolgen”, zei Wolff tegen onder andere Motorsport.com. “Hij belandde in de sandwich bij de twee auto’s die voor hem reden, verloor alle downforce en vervolgens was het al te laat. Het zal absoluut geen invloed hebben op de beslissing.”

De uitvalbeurt van Bottas in Hongarije maakte een einde aan een sterke reeks van de Fin. Hij was juist drie races achtereen op het podium geëindigd en goed op weg om de derde plek in het kampioenschap te heroveren op Norris. “Ik had het gevoel dat het de afgelopen paar races weer iets beter ging, met een paar podiumplaatsen. Maar ik staat nu op drie DNF’s dit jaar, die behoorlijk wat punten hebben gekost, dus dat is niet zo geweldig”, aldus Bottas, die in Imola met Russell van de baan crashte en in Monaco een podiumplek in rook op zag gaan door een kapotte wielmoer. “We zitten echter nog niet eens op de helft van het aantal races, dus we gaan door.”