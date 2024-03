Zaterdagavond zat Toto Wolff nog op de Mercedes-pitmuur tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië, waar Andrea Kimi Antonelli in het voorprogramma zijn Formule 2-races afwerkte. Maandagochtend stond voor beide heren alweer de volgende afspraak op het programma. Het tweetal reisde af naar Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola om met een Mercedes AMG GT3 van AKM Motorsports - het team van Antonelli's vader Marco - over het circuit te scheuren. Het tafereel werd vastgelegd voor cameraploegen van Netflix, dat opnames maakte voor het volgende seizoen van de serie Drive to Survive.

De test werd afgetrapt door voormalig SuperTurismo-coureur Marco Antonelli, die de bolide na enkele ronden overdroeg aan Wolff. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes F1 voerde het tempo langzaam maar zeker steeds verder op, maar helemaal probleemloos verliep het niet. Mede door enkele natte plekken op de baan verloor Wolff in Rivazza de controle over de auto. Bij het incident beschadigde hij de rechter voorkant van de Mercedes-AMG GT3, die gerepareerd wordt met de intentie om Wolff 's middags weer op pad te sturen. Andrea Kimi Antonelli moet het stuur vervolgens overnemen zodra zijn schooldag ten einde is.

Hoewel hij zelf nooit de top haalde, kan Wolff zelf ook leunen op de nodige ervaring in de racerij. Hij racete enkele jaren in de Oostenrijkse en Duitse Formule Ford, om daarna over te stappen naar de GT's. In 2002 won hij een race in de N-GT-klasse van het FIA GT-kampioenschap. Ook won hij in 2004 een race in het Italiaanse GT-kampioenschap, alvorens in 2006 de 24 uur van Dubai te winnen. Antonelli geldt intussen als een van de grootste talenten in de klassen onder de Formule 1. De Italiaan is al jaren onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes en debuteert dit jaar in de Formule 2. Na een moeizaam eerste weekend in Bahrein met slechts één punt verging het hem in Saudi-Arabië beter met twee zesde plaatsen. Daardoor bezet hij na twee raceweekenden de tiende plaats in het kampioenschap.