Toto Wolff onthult: Crash van Antonelli in Monza leverde impact van 45G op

Vijf dagen na zijn achttiende verjaardag mocht Andrea Kimi Antonelli zijn officiële trainingsdebuut in de Formule 1 maken. De Mercedes-protegé stapte in de W15 van George Russell, maar de pret was slechts van korte duur. Nadat hij met zijn eerste vliegende ronde kortstondig de koppositie had gepakt, ging het bij een tweede aanzet mis in Parabolica. Antonelli crashte stevig en zag daarmee een vroegtijdig einde komen aan het trainingsavontuur voor eigen publiek. De Italiaanse rookie was ook nog eens met de nieuwe Mercedes-vloer onderweg, al laat de formatie uit Brackley weten dat de geplande 'back-to-back test' gewoon door kan gaan en dat het team voldoende reserve-onderdelen heeft.

"Het belangrijkste is dat Kimi oké is, want de impact van zijn crash was 45G", zo reageert Toto Wolff tijdens de persconferentie voor teambazen op de klap. "De tweede prioriteit is om de auto klaar te krijgen voor George. Ons trainingsprogramma zal niet al te veel schade oplopen, al kunnen we misschien iets later naar buiten rijden dan gepland", duidt de Oostenrijkse teambaas op de tweede training, als Russell weer in de auto stapt. "Iedereen had moeite met de hoge temperaturen, vooral bij het uitkomen van Ascari. Daardoor brak de achterkant uit. Kimi heeft zijn excuses aangeboden en dat is ook precies wat je moet doen als je de auto weer terugbrengt als een soort LEGO-box", kan Wolff erom lachen.

Geen gevolgen voor F1-rijderskeuze 2025

Daarmee is de kous voor de Mercedes-teambaas ook af. Verdere gevolgen komen er niet, zo maakt hij duidelijk. "Het is vooral jammer voor Kimi zelf, aangezien hij heel veel had kunnen leren van een uur lang in deze auto rijden." De eerstvolgende trainingssessie voor Antonelli volgt normaliter op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. "We hebben de knoop nog niet helemaal doorgehakt, maar normaal gesproken zou de volgende training in Mexico moeten zijn, ja." Mercedes denkt er niet aan om die trainingskans naar voren te halen, aangezien Antonelli in Italië weinig heeft kunnen leren. "Nee, een goede coureur moet sterk genoeg zijn om daarmee om te gaan, dus dat is geen probleem."

Wolff voegt er meteen aan toe dat de klap geen enkele invloed heeft op Mercedes' rijderskeuze voor volgend jaar. "Nee, dit heeft nul effect. Het belangrijkste is om iemand aan te trekken op basis van zijn talent. Een eerste vrije training die verkeerd is gegaan, is totaal geen reden om voor of tegen een bepaalde coureur te beslissen." De Mercedes-voorman wist bovendien vooraf al dat zoiets kon gebeuren met alle ogen op hem gericht. "We zijn ons bij de rijderskeuze volledig bewust van wat er kan gebeuren en we proberen de verwachtingen zo goed mogelijk te managen. De omstandigheden zijn misschien wel een beetje schuldig geweest aan wat er vandaag is gebeurd, omdat hier in Monza alles op hem was gericht. Vloog hij daardoor de muur in? Misschien wel, maar ik heb liever het probleem om iemand af te remmen dan om een coureur sneller te moeten maken. Dat laatste gaat namelijk niet. Wat Kimi in die eerste anderhalve ronde heeft laten zien was verbazingwekkend goed", waarbij Wolff eigenlijk het woord 'mindblowing' wilde gebruiken, maar dat inslikte om de verwachtingen niet (nog) hoger te maken.

Video: De crash van Kimi Antonelli op het circuit van Monza in beeld