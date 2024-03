Wolff verklaart crash met GT3-auto: "Rijvaardigheid niet ideaal"

Maandag kroop Toto Wolff in Imola achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3 voor een test op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, die door de camera's van Netflix werd geregistreerd. De teambaas van Mercedes was daar samen met protegé Andrea Kimi Antonelli en diens vader Marco, de oprichter van AKM Motorsport dat de bolide beschikbaar stelde. Wolff kroop 's ochtends achter het stuur van de GT3-bolide, maar de vreugde was van korte duur. In Rivazza raakte de 52-jarige Oostenrijker de muur, waardoor de auto een forse reparatie moest ondergaan voordat Antonelli 's middags na zijn schooldag in kon stappen.

Bij het Oostenrijkse OE24.at gaf Wolff inmiddels een verklaring over zijn crash, die veroorzaakt zou zijn door een probleem met de traction control. "Mijn rijvaardigheid is op dit moment niet ideaal. Tijdens onze test in Imola had ik een probleem met de traction control en na twee ronden raakte ik de muur", vertelde Wolff, die in het verleden in de FIA GT en het Italiaanse GT-kampioenschap racete en ook heeft deelgenomen aan het Oostenrijkse rallykampioenschap. Fysiek heeft hij geen problemen overgehouden aan het ongeval: "Ik ben in orde." Dat bleek 's middags wel, toen Wolff nog enkele ronden reed in Imola voordat hij het stuur overdroeg aan Antonelli.

Antonelli geldt als een van de hoogst aangeschreven talenten in de ladder onder de Formule 1. De Italiaan is pas 17 jaar oud, maar heeft na een titel in het Europese Formula Regional-kampioenschap de Formule 3 overgeslagen om meteen in de Formule 2 te debuteren. Na een relatief moeizaam eerste weekend met slechts één puntje verging het Antonelli beter in Saudi-Arabië, waar hij twee zesde plaatsen veiligstelde. Hij is sinds 2018 onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes en geldt ook als een van de kanshebbers op een Formule 1-zitje bij Mercedes in 2025. De Duitse fabrikant moet een vervanger aanstellen voor de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton en Antonelli lijkt een serieuze gegadigde, mits hij voldoende superlicentiepunten verzamelt.