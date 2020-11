Wolff: "Litteken" van crash op Imola maakt Russell betere coureur

Russell had zondag een uitgelezen kans om voor het eerst in zijn Formule 1-carrière punten te scoren. Op Imola lag hij na de uitvalbeurt van Max Verstappen op de tiende positie, maar achter de safety car ging de Brit pijnlijk in de fout: hij crashte tussen Piratella en Acque Minerali en viel hierdoor uit. De kans op punten was daarmee verkeken en dat besefte Russell zelf ook, aangezien hij na de crash minutenlang voor zich uit staarde terwijl hij in het gras zat. De rijder uit het opleidingsprogramma van Mercedes kreeg na afloop van de race steun van onder andere Mercedes-baas Wolff. Hij stelt dat voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg en het huidige rijdersduo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in het verleden ook dergelijke fouten gemaakt hebben en dat zij ervan geleerd hebben.

“Het is allemaal onderdeel van het ontwikkelingsproces. Wat Lewis en Valtteri, en eerder ook Nico, zo bijzonder maakt was de ervaring die ze hadden opgedaan. Ik denk dat het iedereen kan gebeuren dat ze achter de safety car een auto in de muur zetten. We hebben dat van de meest ervaren coureurs gezien, dat ze onder druk fouten maken”, vertelde Wolff. Hij verwacht dat Russell ook lering trekt uit de fout die hij heeft gemaakt. “Wat George gedaan heeft, dat is de besten ook overkomen. Het voelt op dit moment verschrikkelijk voor hem, maar het gaat bezinken en wordt een soort litteken. Hij wordt hierdoor in de toekomst een betere coureur.”

Op Instagram maakte Russell zondag nog maar eens duidelijk hoe sterk hij baalt van de crash achter de safety car. Als antwoord daarop kreeg hij een steunbetuiging van Romain Grosjean, die in 2018 in Azerbeidzjan ook door eigen toedoen crashte tijdens een neutralisatie. “Ik ken het gevoel, man. Het kost wat tijd om het te vergeten, maar je doet het geweldig. Blijf pushen!” Ook Hamilton, de winnaar op Imola, typte bemoedigende woorden voor Russell: “George, je gaf alles. Het is oké om fouten te maken en het is oké om de pijn te voelen. Ik heb er meer gemaakt dan ik me kan herinneren. Je doet het geweldig, vriend. Hou je koppie omhoog en blijf pushen!”

Na afloop van de race werd F1-wedstrijdleider Michael Masi gevraagd of crashen achter de safety car gezien kan worden als gevaarlijk rijgedrag. Hij wees erop dat Russell niet te hard reed en stelt ook dat de Williams-coureur met zijn crash genoeg gestraft is. “Helaas voor George leek het erop dat het een heel klein foutje was. Volgens mij reden ze in een rijtje achter de safety car, dus ik denk dat het niet meer dan een fout was. En iedereen die George op televisie zag, weet dat de emoties volgens mij lieten zien wat het was.”

Met medewerking van Adam Cooper