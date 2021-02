Wolff verwacht vooral in eerste helft 2021 verstoring door corona

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft de plannen van de Formule 1 in het afgelopen jaar regelmatig dwars gezeten. De koningsklasse van de autosport moest in 2020 liefst veertien races afgelasten, waarna het seizoen pas begin juli van start kon gaan op de Red Bull Ring. Het gros van de uiteindelijk zeventien races vond plaats op Europese bodem, terwijl de F1 uitgebreide protocollen opstelde om het aantal besmettingen binnen de paddock zo laag mogelijk te houden. Ook in de eerste maanden van 2021 is de invloed van het coronavirus nog duidelijk merkbaar, met wereldwijd verplichte quarantaines, lockdowns en avondklokken om het aantal besmettingen te drukken.

Inmiddels zijn meerdere vaccins goedgekeurd en worden in meerdere landen de eerste mensen ingeënt tegen COVID-19. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat het vaccinatieprogramma in de eerstvolgende maanden nog niet leidt tot een terugkeer naar de normale omstandigheden. Dat beseft Wolff, teambaas en mede-eigenaar van Mercedes, ook. “Ik neem aan dat we na de zomer weer een relatief normaal seizoen hebben”, vertelde hij aan de Oostenrijkse televisiezender ORF. “Het gaat in ieder geval erg zwaar worden voor de raceteams. We hebben drie triple-headers achter elkaar en je bent vier weken van huis. Natuurlijk is dat een enorme belasting.”

Voor 2021 kondigde de F1 een ambitieuze kalender aan met maar liefst 23 races, maar de eerste verschuivingen op het programma hebben al plaatsgevonden. De Grand Prix van Australië is verplaatst naar de laatste fase van het seizoen en China is zelfs helemaal van de kalender verdwenen. Bahrein is daardoor het decor geworden van de opening van het seizoen. Wolff kan begrijpen dat er vermoedens zijn dat er nog meer verschuivingen volgen. “Deze angst is natuurlijk gerechtvaardigd”, zei hij. “Australië is uitgesteld, maar de Grand Prix is zo belangrijk dat ze hem niet helemaal wilden schrappen. Daardoor is de race verplaatst naar het einde van het jaar. China heeft bovendien tot augustus een algeheel verbod op grote evenementen. Dit zijn twee factoren die wij niet kunnen beïnvloeden en daarom starten we [het seizoen] in Bahrein.”