Wolff over comeback Mercedes: “Liggen tien maanden achter”

Aan het begin van het Formule 1-seizoen 2022 hadden veel teams last van porpoising, oftewel het stuiteren van de auto door het aerodynamisch effect van de vloer. De Mercedes W13 was er het slechtst aan toe. Naast het porpoisen had de wagen ook last van ‘ouderwets’ stuiteren. Mercedes kwam niet in de buurt van zeges en Lewis Hamilton en George Russell kwamen soms letterlijk met pijn en moeite aan de finish.

De problemen zijn intussen opgelost, maar Mercedes komt nog altijd wat snelheid tekort ten opzichte van Red Bull Racing om voor zeges te gaan. Volgens teambaas Toto Wolff is het team nog steeds bezig om Red Bull bij te halen. “We denken te begrijpen waar het gat vandaan komt. Zij [Red Bull] zullen wat mooie dingen van de wagen meenemen, en wij hebben misschien wel tien maanden verloren als het gaat om ontwikkeling omdat we er niet achter kwamen wat er verkeerd was. Er is zeker een uitdaging. We zijn echter bezig op de lange termijn, iedereen van ons. Beide rijders en het team. Het oordeel over ons team, of de prestaties, gaan niet over een jaar of een weekend, maar over hoe we kampioenschappen hebben gewonnen over een lange termijn.”

In de Grands Prix van de Verenigde Staten en Mexico was Mercedes de grootste belager van Red Bull, in plaats van Ferrari. Bij Mercedes denkt men dat Ferrari er bij de laatste races gewoon weer bijzit. Hoofd strategie James Vowles zegt: “Ferrari zal niet zo ver achterliggen als in Mexico. Ze zullen er dichter bij zitten in Brazilië en Abu Dhabi en het zal een spannend gevecht worden tussen onze teams. Red Bull zal nog steeds een voordeel hebben ten opzichte van ons. Ik denk niet dat het drie tienden zal zijn zoals in de kwalificatie in Mexico, maar wel een paar tienden bij de volgende races. We komen dichter en dichter bij vergeleken met waar we aan het begin van het seizoen waren, toen we het lastig hadden om door Q1 en Q2 hen te komen. Nu zijn we dicht bij het vechten voor onze eerste overwinning. We zijn vooruitgegaan. In Brazilië heb je een circuit waar beide van onze coureurs het normaal gesproken goed hebben gedaan en er is een sprintrace waarin we meer punten kunnen pakken. En als je een auto hebt die binnen een paar tienden van de concurrentie ligt, kun er dingen gebeuren.”