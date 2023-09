Wolff: Clean sweep Red Bull Racing zou echt perfectie zijn

Max Verstappen pakte in Italië zijn tiende opeenvolgende Formule 1-zege en schreef daarmee historie. Met de overwinning van de Nederlander is Red Bull Racing nog steeds op weg naar een clean sweep. Het Oostenrijkse team won tot dusver alle veertien Grands Prix, met nog acht F1-races op het programma. De concurrentie vreest dat Red Bull in normale condities niet te stoppen is.

Toto Wolff denkt niet dat een ander circuit meer kansen biedt dan Monza om de hegemonie van Red Bull te doorbreken. "Ik denk dat ze alleen zelf kunnen voorkomen om elke race te winnen", zegt de Mercedes-teambaas, die het indrukwekkend zou vinden als Red Bull dit jaar elke wedstrijd wint. "En naar mijn mening zou zo'n record goed zijn, dat is perfectie. Wij haalden dat niet doordat onze coureurs elkaar in Barcelona (2016) van de baan reden en we in Maleisië (2016) met een kapotte power unit te maken kregen."

Eerder liet de Oostenrijker weten niets te hebben met het record dat Verstappen op Monza verbrak door tien races achter elkaar te winnen. "Voor mij zijn dit soort records totaal irrelevant", aldus Wolff. "Ze waren al irrelevant in onze goede dagen. Ik heb geen idee hoeveel wedstrijden we op rij hebben gewonnen. Ik wist niet eens dat dit werd bijgehouden. Het is daarom lastig om aan mij te vragen wat ik ervan vind, aangezien dit nooit een rol voor me heeft gespeeld. Het resultaat zelf laat zien dat een geweldige coureur in een geweldige auto op heel hoog niveau presteert." Ondanks dat Verstappen ook op Monza domineerde, denkt Wolff dat het goed is dat Ferrari het gevecht aan kon gaan en op het podium eindigde. "Misschien verdienden ze ook net een beetje meer. Het was behoorlijk leuk aan het einde. Ik dacht terug aan de keren dat ik me afvroeg of ik ze tegen elkaar moest laten racen. Het was een goede show voor de tifosi. De sfeer is geweldig. Het wordt niet veel beter dan Monza."

Horner blijft voorzichtig

Red Bull-teambaas Christian Horner is ondanks de prestatie van Verstappen nog wat sceptisch als het gaat om het behalen van een clean sweep. De Brit denkt dat de GP in Singapore een van de grootste uitdagingen van het seizoen wordt. "We hebben nu veertien van de veertien wedstrijden op onze naam geschreven. Het feit dat we Europa ongeslagen verlaten, is iets dat we nooit verwacht hadden", aldus Horner. "Het winnen van één Grand Prix is al lastig genoeg, laat staan veertien op rij. Van de laatste 25 wedstrijden wonnen we er 24. Dit houdt in dat elk teamlid zijn werk doet. We racen tegen grote tegenstanders en bekijken het per race. De volgende is Singapore, een stratencircuit, en een van de zwaarste op de kalender. We hebben vorig jaar gezien hoe het kan gaan, dus we doen gewoon ons best om het momentum vast te houden."

