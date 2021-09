Williams heeft in de beslissende fase moeten kiezen tussen Alexander Albon en Nyck de Vries. De voorkeur is uiteindelijk uitgegaan naar de coureur met een Red Bull-achtergrond, waardoor De Vries achter het net heeft gevist. Het is vervelend voor de Nederlander, maar zet de keuze ook nog kwaad bloed bij Mercedes F1-teambaas Toto Wolff? "Nee, puur omdat wij altijd de autoriteit van een team respecteren om de eigen rijders te kiezen. Als ik bij Williams had gezeten, dan was ik ook niet blij geweest als een ander team zich bemoeit met de rijderskeuze. Anderzijds hebben wij ook helemaal geen contractuele rechten waar we gebruik van kunnen maken bij zo'n keuze."

Het maakt dat het woord aan Williams was en dat Wolff niet veel voor De Vries kon betekenen. "Voor ons was het belangrijkste om onze intellectuele eigendommen te beschermen met extra clausules, als er een coureur van een andere motorfabrikant zou komen." Dat is met Albon dan ook gebeurd. Mercedes wil Red Bull namelijk niet wijzer maken dan dat nodig is. "Die clausules hebben we in goede harmonie met Williams opgesteld. Zij weten namelijk ook precies waar wij vandaan komen en waarom het belangrijk is dat we gevoelige informatie goed beschermen."

In hoeverre laat Red Bull Albon los?

Die clausules zijn voldoende gebleken om Wolff te overtuigen. In eerste instantie was hij nog tegen de komst van een Red Bull-coureur en mocht Albon alleen bij Williams instappen als de banden met Red Bull volledig werden doorgesneden. Dat is in de praktijk slechts halfbakken gebeurd. Zo heeft Red Bull aan Motorsport.com Nederland weten: "We hebben Alex losgelaten voor 2022 zodat hij Williams-coureur kan worden. Maar we behouden wel een relatie met hem, die ook toekomstige opties omvat." Het maakt de situatie nogal ambigu: Red Bull laat Albon los voor volgend jaar, maar voor de periode daarna blijft hij wel onderdeel van de Red Bull-familie.

Het is niet helemaal wat Wolff op voorhand in gedachten had, al legt hij het inmiddels positief uit. "Voor de komende twaalf maanden wordt hij gewoon een Williams-coureur, punt. In die periode zal hij ook geen link met Red Bull meer hebben." Het maakt dat Wolff best met de F1-comeback van Albon kan leven. "Zeker, en om eerlijk te zijn steun ik dat juist. Alex verdient een F1-zitje en is ook gewoon een geweldige gast. Ik ben juist blij dat hij terug is. Dat kon schijnbaar niet bij AlphaTauri of Red Bull, maar goed: het is mooi dat hij straks in een Williams zit", spreekt Wolff nog wel even zijn verbazing uit dat Red Bull hem niet één van de eigen zitjes heeft gegeven.

Video: De F1-kansen van Nyck de Vries en de kwalificatie in Monza besproken in een nieuwe Formule 1-update