Wolff vindt straf te zwaar, Horner hoopt op excuses van Hamilton

Albon leek net als in Brazilië (2019) op weg naar zijn eerste F1-podium. Maar net zoals op Interlagos gooide een touché met Hamilton roet in het eten. Albon toonde zich na afloop nog immer boos op de wereldkampioen en krijgt steun van teambaas Horner. "De bocht was voor Alex, hij lag namelijk voor [Hamilton] bij het uitkomen van de bocht. Waarom Lewis daarna nog wiel in de zijkant van zijn auto moest steken, is mij volstrekt onduidelijk", zegt Horner tijdens een online mediasessie tegen onder meer Motorsport.com. "Het was gewoon een inschattingsfout van Lewis en het zou goed zijn als hij zijn excuses aanbiedt", voegt hij op de officiële F1-website toe.

"Het is vooral frustrerend voor Alex, het gebeurt ook voor de tweede keer in drie races. Erg zonde want we hadden de wedstrijd vandaag best kunnen winnen." Dat Albon het op een tamelijk riskante manier - via de buitenkant - probeerde, ziet Horner niet als een verwijt richting zijn coureur. "Nee, want Alex had niet de topsnelheid om het anders te proberen, maar hij had qua grip wel een duidelijk voordeel. Hij kon hem dus bij het uitkomen van een bocht pakken. Eigenlijk had hij de klus ook al geklaard en kon hij naar Valtteri [Bottas] kijken, toen Lewis hem nog raakte met een voorwiel. Wat Alex de volgende keer anders kan doen? Nou niet zoveel, dat lijkt me eerder een vraag voor Lewis."

Wolff: Hamilton stuurde maximaal in

Horner legt de schuld dus volledig bij Hamilton, al denkt zijn collega-teambaas Wolff daar net iets anders over. "Ik moet zeggen: vanuit mijn perspectief vind ik die tijdstraf van vijf seconden absoluut te zwaar. Ik heb de video nu ook al enkele keren bekeken." Volgens de Oostenrijkse Mercedes-voorman had Hamilton niet meer kunnen doen om contact met de RB16 te vermijden. "Je ziet aan de beelden dat hij volledig instuurt. Wat mij betreft is deze straf onterecht. Tegelijkertijd begrijp ik dat het werk van de wedstrijdleiding erg complex is, zeker om snel een goede beslissing te nemen. En ja, dan zit het soms mee en soms tegen."

Stem zelf: Wie is er schuldig aan het incident tussen beide heren?