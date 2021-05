Wolff doet oproep om GP in Londen mogelijk te maken

In het verleden is al vaker gesproken over een race door de straten van Londen, in 2017 was er zelfs al een F1-demonstratie die tienduizenden mensen trok, terwijl Christian Horner zich twee jaar geleden al uit liet over een race in de Engelse hoofdstad. Wolff zegt in de London Evening Standard dat een evenement in Londen een geweldige manier zou zijn om “onze technologie en ons innovatieve vermogen te laten zien.”

Wolff gelooft overigens niet dat Londen als vervanger van Silverstone moet dienen. Het contract van dat circuit in de Engelse Midlands voor de organisatie van de Britse Grand Prix loopt weliswaar in 2024 af, maar de Oostenrijker ziet een straatrace in Londen meer als een aanvulling. “Ik zou graag willen dat we een Grand Prix in Silverstone hebben. Dat is waar de fans van houden en Silverstone maakt deel uit van de traditionele racecircuits in de Formule 1. Maar racen in Londen zou alles overtreffen. Ik hoop dat de burgemeester van Londen en premier Johnson dit lezen en dat we dat op gang kunnen krijgen.” Wolff wijst op de successen van Britse coureurs en teams in de Formule 1. “We hebben de meest efficiënte hybride motoren ter wereld en de huidige superster is een Brit, dus laten we in Londen racen om onze technologie en ons innovatief vermogen te laten zien.”

Hoewel Liberty Media in het verleden al heeft aangegeven Londen een zeer interessante kandidaat te vinden voor een Grand Prix, is het maar de vraag of er op korte termijn ruimte is voor nog een extra stratencircuit op de kalender. Vanaf dit seizoen wordt er (weliswaar tijdelijk) in het Saudische Jeddah gereden en met ingang van 2022 wordt Miami toegevoegd aan de kalender.

Verstappen trakteerde fans in Londen op een mooie show in 2017