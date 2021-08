Wolff: Boegeroep tegen Hamilton gevolg van aanvaring op Silverstone

Lewis Hamilton pakte op de Hungaroring zijn 101ste pole-position in de F1 door sneller te zijn dan Valtteri Bottas en Max Verstappen. Zijn langzame outlap in de laatste run in Q3 kon echter niet op goedkeuring rekenen van een deel van het publiek op het Hongaarse circuit. De Mercedes-coureur werd tijdens zijn interview bedolven onder boegeroep van een in het oranje uitgedoste tribune. Zelf bleef Hamilton overigens rustig, hij stelde dat het boegeroep het vuurtje in hem alleen maar aanwakkert.

Bottas en Verstappen lieten na de kwalificatie weten dat het boegeroep geen plek heeft op de F1-circuits en Mercedes-baas Toto Wolff sluit zich daarbij aan. Na een vraag van Motorsport.com stelt hij dat de emoties in de afgelopen weken hoog zijn opgelopen, maar dat deze reactie niet thuishoort op de circuits die de F1 bezoekt. “De tribunes zijn gevuld met Nederlandse fans. Dus ja, niemand vindt dat [boegeroep] leuk, en mensen die competitief aan sport gedaan hebben zullen nooit begrijpen waarom het gebeurt. Maar je hoort het in voetbalstadions en je hoort het op de tribunes. Het was een oranje tribune”, zei Wolff.

Incident was 'controversieel en polariserend'

De kiem voor de reactie werd volgens Wolff twee weken geleden al gelegd. Verstappen en Hamilton kwamen toen in de openingsronde van de Britse Grand Prix met elkaar in aanraking. De Red Bull-coureur crashte daardoor hard, terwijl Hamilton de race ondanks een tijdstraf won. Het incident zorgde voor forse verdeeldheid onder de F1-fans, te meer doordat de nasleep van het ongeval tot de donderdag in Hongarije voortduurde. Toen werd de vraag van Red Bull om de straf van Hamilton te herzien door de FIA verworpen. Het boegeroep naar Hamilton in Hongarije zou hier het gevolg van zijn, vermoedt Wolff, die echter wel van mening is dat het goed is dat de fans hun passie voor de sport laten zien.

“Het laat zien hoe gepassioneerd fans zijn. Groepsinstinct is niet per se iets slechts, want ik heb dat instinct absoluut ook voor het team. Als het tribaal was, als ze gepassioneerd waren, als ze applaudisseerde en schreeuwden voor de coureurs, dan zou dat geweldig zijn. Het boegeroep heeft denk ik echter geen plaats in de sport”, aldus Wolff. “Ik denk dat het een gevolg is van de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Het incident was controversieel en polariserend. We zien de gevolgen in de emotionele uitingen op de tribunes, de emotionele uitbarstingen.”

